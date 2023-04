Sospeso ex CT della Nazionale italiana: il comunicato

L’ex ct della Nazionale italiana è stato sospeso ufficialmente. Il comunicato ha sconvolto i tifosi, i quali non potevano proprio crederci

Non sarà un periodo facile per lui e non lo saranno i prossimi mesi. Un noto tecnico italiano è stato protagonista di un episodio increscioso, una situazione abbastanza complicata e mediaticamente molto difficile da superare. Tutti se ne ricorderanno presumibilmente per molto tempo. Soprattutto i suoi ex tifosi. Quelli delle squadre che ha avuto modo di allenare durante la carriera. Il comunicato in questione è stato chiaro, per l’allenatore i giochi sono finiti: la sospensione ora è ufficiale.

Il nome in questione corrisponde a quello di Devis Mangia, allenatore che tra le tante esperienza ha militato perlopiù in Italia. Il ct è stato protagonista negli ultimi mesi con una Nazionale, ma non ha mantenuto realmente le aspettative. Nel corso della sua carriera ha avuto più esoneri che grossi risultati e talvolta è stato anche piuttosto sfortunato. Ha ottenuto ottimi risultati all’estero, durante il suo soggiorno a Craiova, in Romania. Qualificazione alle coppe e un bilancio piuttosto positivo.

Non solo Malta lo ha accolto. Anche l’U21 italiana è finita nelle sue mani, con risultati non eclatanti per certi aspetti. Ma non è finita affatto qui, in merito alla sua carriera da commissario tecnico. Nelle ultime settimane un fatto di cronaca lo ha portato sotto la luce dei riflettori, sicuramente negativa. Il tecnico italiano è stato sotto inchiesta per una situazione relativa a presunte molestie, un fatto gravissimo che lo ha messo alla gogna della critica locale. Poteva andare anche peggio, ma le cose sembrano non aver avuto un esito cosi negativo. La Federazione ha optato comunque per una decisione piuttosto drastica.

Devis Mangia è nei guai: carica sospesa

Inizialmente per Mangia si era parlato di accuse di adescamento e molestie sessuali. Ma non sono emerse prove a sufficienza per far sì che questa ipotesi venisse confermata. Ci sono invece tesi a sostegno di una condotta tutto fuorché impeccabile. La sospensione in questione tuttavia non avrà lunga durata. Devis dovrà seguire un lungo procedimento per poter essere riammesso alla sua carica, sempre che riesca nel suo intento.

Per poter essere riammesso Devis Mangia dovrà frequentare un corso altamente specifico sui confini professionali. Il corso in questione dovrà essere completato entro sei mesi, lasso di tempo che se verrà superato comporterà il bando definitivo dell’allenatore dalla partecipazione a qualsiasi attività sportiva maltese.