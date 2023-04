Calciomercato, clausola pagata e addio Roma

Niente da fare per la Roma, che deve rinunciare ad un giocatore su cui aveva puntato molto: vestirà un’altra maglia.

La stagione della Roma si avvia a vivere una fase davvero molto calda. Ormai la ‘pratica Feyenoord’ è stata archiviata e ora la formazione di Josè Mourinho ha la grande chance di approdare alla seconda finale europea consecutiva, stavolta in Europa League. Tuttavia, i giallorossi si troveranno in semifinale un avversario molto complicato come il Bayer Leverkusen, reduce da ottimi risultati in Bundesliga.

Non solo Europa ma soprattutto campionato e i giallorossi non vogliono mollare nulla. Nel weekend il club capitolino ospiterà all’Olimpico il Milan e può dare un serio colpo alla zona Champions. La formazione vuole reagire dopo il brutto ko contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Nel 3-1 rimediato dai bergamaschi le principali critiche dei tifosi giallorossi sono andate a Rui Patricio: la sua papera ha infatti spianato la strada ai padroni di casa. La stagione del numero uno portoghese, al di là di questo errore, resta comunque positiva, ma l’impressione è che la Roma si stia comunque guardando intorno alla ricerca di un portiere su cui puntare per gli anni a venire.

La Roma si vede soffiare il portiere: ecco dove giocherà

Nelle ultime settimane si era parlato di un avvicinamento tra la società capitolina e Dominik Livaković, portiere della Dinamo Zagabria e della Nazionale croata, considerato tra i migliori estremi difensori d’Europa. Tuttavia, stando a quanto riportato da alcuni siti croati, pare che uno storico club di Premier League abbia scavalcato la Roma nella corsa a Livaković.

Il Manchester United sembra infatti pronto a pagare la sua clausola rescissoria del valore di 10 milioni di euro. David de Gea è in scadenza di contratto e i Red Devils stanno già pensando al suo sostituto: la scelta sembra essere ricaduta proprio su Livaković, tra i migliori portieri dello scorso Mondiale in Qatar e ormai pronto a compiere il salto di qualità approdando in uno dei principali club d’Europa.

La clausola di 10 milioni di euro non è certamente un ostacolo per il Manchester United, che pare abbia già l’assenso del giocatore. Oltre ai Red Devils, il portiere della Dinamo Zagabria è molto seguito anche dal Galatasaray e da due squadre spagnole, Villarreal e Real Sociedad.