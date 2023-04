Accordo raggiunto: va all’Inter in estate

L’Inter targata Giuseppe Marotta ha già trovato l’intesa per mettere a referto un acquisto nella prossima sessione estiva di calciomercato

Si respira una nuova aria di entusiasmo nel mondo Inter. E questo, ovviamente, giova non poco a mister Simone Inzaghi, la cui posizione appare meno in bilico rispetto alle scorse settimane. La ‘Beneamata’, infatti, ha risollevato la testa in campionato, riscattandosi dopo l’undicesima sconfitta subita per mano del Monza.

Contro l’Empoli al Castellani non c’è stata partita, anche e soprattutto grazie ad una prestazione sontuosa di Romelu Lukaku (autore di una doppietta e un assist). La conferma del buon momento nerazzurro è arrivata anche in Coppa Italia, dove la compagine milanese ha eliminato la Juventus raggiungendo l’ambita finale. A metterci lo zampino, in questo caso, è stato Federico Dimarco, l’uomo decisivo della gara andata in scena fra le mura di San Siro. Poco prima del fischio d’inizio del Derby d’Italia, inoltre, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha ribadito la piena fiducia in Inzaghi, sottolineando come il tecnico piacentino si stia rendendo protagonista in positivo di un buon lavoro. Tale giudizio, ovviamente, comprende il fantastico percorso in Champions League. Nessuno, ad inizio stagione, si sarebbe mai aspettato che l’Inter potesse prendere parte alla semifinale della massima competizione europea.

Allo stesso tempo, però, la qualificazione alla massima competizione europea si dava quasi per scontata. Ad oggi, invece, l’obiettivo in questione è in bilico e lo sarà probabilmente fino alla conclusione del campionato. Da questo dettaglio potrebbe dipendere il futuro dell’allenatore ex Lazio. Senza Champions, infatti, la società meneghina potrebbe convincersi definitivamente a mettere in atto il cambio della guardia in panchina, affidando l’incarico ad un altro profilo (piace parecchio l’ex Thiago Motta). Nel frattempo, la dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio riflette sulle mosse da compiere, in entrata e in uscita, durante la sessione estiva del calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti dal 1 luglio.

Calciomercato Inter, accordo già raggiunto: affare da 15 milioni

L’Inter, dal canto suo, è sempre attiva e pare abbia già virtualmente chiuso un primo acquisto. Stiamo parlando di Tajon Buchanan, ala destra canadese di proprietà del Club Brugge. Si tratta di un talento classe ’99 (24 anni compiuti lo scorso 8 febbraio), che può agire in campo anche da ala sinistra o esterno di centrocampo di destra.

Dunque, potrebbe rappresentare una discreta alternativa sulle fasce. E dal Belgio sono sicuri: stando a quanto riferisce il portale ‘Hln.be’, i lombardi avrebbero trovato l’intesa col Club Brugge e l’operazione dovrebbe andare a segno sulla base di 15 milioni di euro. Una cifra importante, a dimostrazione di come l’Inter sia particolarmente attratta dalle doti di Buchanan. Se il tutto dovesse essere confermato, sarebbe certamente un affare non di poco conto. Presto, sempre secondo la fonte citata, il calciatore potrebbe trasferirsi in quel di Milano.