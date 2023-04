Avventura finita alla Juve: primo addio deciso

La Juventus sta già definendo le prime mosse per il prossimo calciomercato estivo: ecco chi andrà sicuramente via

Non è stata una serata memorabile quella che la Juventus, a San Siro, ha recentemente vissuto contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’1-1 dell’andata non è bastato ed i nerazzurri hanno conquistato la finale grazie alla rete di Federico Dimarco. Adesso alla ‘Vecchia Signora’ rimarrà un solo grande obiettivo: non fallire in Europa.

Perchè è chiaro come la doppia sfida col Siviglia possa fruttare, non solo dal punto di vista economico. L’idea di giocarsi la finale di Europa League e magari alzare un trofeo prestigioso in un’annata tanto tribolata, rimane un pensiero ardente del ‘Conte Max’. Allegri farà di tutto per chiudere nel migliore dei modi la stagione visto che, con ogni probabilità, una nuova pena – o penalizzazione ma più blanda rispetto al -15 – arriverà per il caso plusvalenze fittizie e non solo.

Chiudere tra le prime quattro in Serie A sarà molto complicato ma la squadra torinese ha il dovere di provarci, prima di valutare l’intero operato e calcolare minuziosamente le prossime mosse. Quella che verrà tra qualche mese sarà certamente la stagione del rilancio, è questo il pensiero che Allegri e i vertici bianconeri hanno in mente da mesi. Per farlo, è chiaro, bisognerà darsi da fare soprattutto in sede di calciomercato.

La Juve lo ha scaricato: addio a giugno

E da questo punto di vista, soprattutto per le uscite, le idee dei dirigenti juventini sono chiarissime. In attacco occhio a Vlahovic, che con Allegri proprio non riesce a performare e potrebbe dire addio in nome di un tesoretto da reinvestire per un nuovo bomber.

Più definita, invece, la situazione in difesa. Sì, perchè sia Cuadrado che Alex Sandro rimangono in scadenza il 30 giugno 2023 e da questo punto di vista il rinnovo per i due laterali non è affatto scontato. Ci sarà da ragionare, nulla è ancora deciso a riguardo. Attenzione, però, a centrocampo dove effettivamente la prima vera decisione, in via ufficiale, è già stata presa. Perchè Leandro Paredes non sarà più un calciatore della Juventus a partire dal 30 giugno, data nella quale scadrà il prestito dell’argentino coi bianconeri.

Arrivato con grandi aspettative dal PSG, l’ex romanista ha in buona parte deluso le previsioni finendo spesso e volentieri per risultare tra i peggiori in campo. Ecco perchè il club piemontese non ha minimamente preso in considerazione l’idea di riscattarlo dalla società di Al-Khelaifi, nonostante il contratto di Paredes sia in scadenza tra poco più di un anno. La prima mossa di mercato della ‘Vecchia Signora’ per l’estate che incombe è stata, quindi, già presa: Paredes dirà certamente addio ai colori bianconeri.