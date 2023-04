Pagano 60 milioni e dice addio all’Inter: tifosi gelati

L’Inter rischia di subire uno scippo davvero pesante in vista della prossima stagione: in arrivo l’offerta della big europea.

L’Inter si avvia verso un gran finale di stagione. La squadra di Simone Inzaghi si è qualificata per la finalissima di Coppa Italia contro una tra Fiorentina e Cremonese. Inoltre si giocherà l’accesso alla finale di Champions League nel doppio scontro da derby con il Milan.

Un periodo davvero intrigante per l’Inter, che però deve cominciare a guardare anche al futuro. I debiti societari sono ancora piuttosto netti e non è da escludere che i nerazzurri saranno costretti a cedere qualche calciatore di primo piano per rientrare dalle spese. In particolare alcuni rumors provenienti dalla Spagna parlano di un possibile assalto della big internazionale per uno dei titolarissimi della formazione interista. Ovvero Nicolò Barella, intoccabile nel 3-5-2 di Inzaghi e molto richiesto ed apprezzato anche all’estero.

Il portale spagnolo Fichajes.net ha le idee chiare. Pare che Barella sia entrato nel mirino del Real Madrid, la grande di Spagna che ha intenzione di rifare il centrocampo visto che giocatori del calibro di Modric e Kroos cominciano ad avere un’età non proprio verdissima.

Ancelotti ha deciso: assalto a Barella, offerta super per convincere l’Inter

In particolare è Carlo Ancelotti ad aver fatto il nome di Barella per il suo Real. L’allenatore italiano, qualora restasse sulla panchina delle merengues anche la prossima stagione, sarebbe deciso a puntare tutto sul centrocampista classe ’97 di origine sarda, che oltre all’Inter fa sempre ben parlare di sé in Nazionale azzurra. Possibile che per ottenere il cartellino di Barella possa bastare un’offerta da 60 milioni di euro. Cifra comunque molto elevata che sembrerebbe accontentare l’Inter. Un po’ meno i tifosi nerazzurri, che dopo l’addio ormai scritto di Milan Skriniar rischierebbero di veder partire in estate anche un altro perno dell’ultimo Scudetto.

Non solo il Real Madrid è sulle tracce di Barella. La mezzala sarda fa gola a moltissimi club europei: Barcellona, Manchester United e Paris St. Germain sono tutte società attratte dal calciatore interista, che ha dunque l’imbarazzo della scelta per l’eventuale carriera post-Inter. Ma la speranza dei tifosi e dell’ambiente è che Barella possa restare a lungo. In questa stagione l’ex Cagliari ha disputato ben 42 partite, con all’attivo più di 3.320 minuti giocati con la maglia nerazzurra, tra campionato e coppe. Decisive le due reti messe a segno, tra andata e ritorno, contro il Benfica in Champions League. Importanti per il passaggio del turno dell’Inter.