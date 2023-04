Galliani fa la spesa all’Inter: altro colpo in arrivo per il Monza

Il mercato si fa in anticipo e Adriano Galliani in questo è un maestro. L’amministratore delegato del Monza guarda ancora una volta in casa dei nerazzurri.

Galliani è uno degli artefici del “miracolo” Monza. I brianzoli, al primo anno in serie A, dopo un inizio decisamente difficoltoso, hanno cambiato marcia dopo l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino al posto di Giovanni Stroppa. L’ex fantasista di Juventus e Genoa il 12 settembre scorso è stato promosso dalla Primavera alla prima squadra.

La scelta dolorosa, (Stroppa aveva portato il Monza in serie A), fortemente voluta sia dal vicepresidente vicario sia dal patron, Silvio Berlusconi, ha dato i suoi frutti. Con Palladino in panchina i lombardi hanno risolto subito la pratica salvezza. In 25 match media punti per gara pari a 1,60; in classifica, dopo 31 turni, brianzoli dodicesimi a 41 punti.

Michele Franco, ex club manager, dal 1 dicembre direttore sportivo al posto del dimissionario Filippo Antonelli, insieme con Adriano Galliani, ha già individuato un profilo “garantito” di esperienza e qualità per la serie A. Anche questa volta arriverebbe dall’Inter, anche questa volta a parametro zero.

Il Monza prova il bis: fari su un altro svincolato

In estate infatti, un po’ a sorpresa, dalla sponda nerazzurra per il Monza era arrivato Andrea Ranocchia. Nazionale italiano da 21 presenze, il centrale cresciuto a Perugia e messosi in evidenza ad Arezzo già giovanissimo, aveva accettato la corte brianzola. A 35 anni compiuti lo scorso febbraio, l’avventura del centrale di Assisi è durata pochissimo. Dopo l’esordio al Brianteo in panchina in serie A contro il Torino il 13 agosto, il 21 agosto allo Stadio Maradona il crack che di fatto ha chiuso la sua carriera.

Alla fine del primo tempo il calciatore si è procurato una frattura composta del perone della gamba destra e distorsione alla caviglia dello stesso arto. Ranocchia il 23 settembre, dopo la rescissione con il Monza, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. “E’ come se dentro di me si fosse spento un interruttore”, ha detto nel suo post d’addio su Instagram il difensore centrale.

Il nome finito nel mirino di Adriano Galliani è quello di Roberto Gagliardini. Il centrocampista, arrivato in prestito nel gennaio 2017 e riscattato nell’agosto successivo per oltre 23 milioni dall’Atalanta, a giugno va in scadenza di contratto. Il calciatore, decisamente fuori dai piani tecnici, non rinnoverà. Per Gagliardini in stagione, in serie A, 519′ spalmati su 14 match; 19′ nella Supercoppa Italiana; 94′ in 4 scampoli di Champions; 120′ negli ottavi di finale in gara secca contro il Parma. Secondo Tuttomercatoweb, l’ex atalantino sarebbe tra le priorità indicate anche dal tecnico Palladino. Il Monza ha discrete possibilità di chiudere l’affare. Su Gagliardini ci sono alcune squadre di Premier, Nottingham Forrest in testa, il giocatore sembra gradire la serie A piuttosto che una Premier di medio-basso livello.