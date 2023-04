Cuadrado e non solo: Mourinho fa doppietta in casa Juve

Josè Mourinho può dare il via libera ad un doppio colpo da sogno direttamente dalla Juventus: non c’è solo Cuadrado

La stagione della Roma passerà, inevitabilmente, da due spartiacque fondamentali per il cammino della squadra di Josè Mourinho. Inutile girarci intorno, lo ‘Special One’ è un esperto di coppe arrivare a giocarsi la finale di Europa League è un target cerchiato in rosso dall’allenatore portoghese. Il doppio match col Bayer Leverkusen, in tal senso, potrebbe regalare enormi soddisfazioni alla tifoseria capitolina.

D’altro canto, però, la Roma non dovrà perdere di vista la qualificazione alla prossima Champions League: l’elenco delle squadre in piena lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni in Serie A – escludendo chiaramente il Napoli campione d’Italia – è davvero allarmante. Ma intanto le attenzioni della dirigenza romanista sono rivolte già molto lontano, a quella che a conti fatti sarà una scoppiettante sessione di calciomercato estivo.

Si è parlato a lungo e si continua a vociferare della possibile partenza di Mourinho da Roma. In caso di permanenza il club giallorosso farà di tutto per accontentare le richieste dello ‘Special One’. Occhi in casa Juventus dove sarebbero ben due i profili che, a costi decisamente contenuti, potrebbero finire in cima alla lista dello ‘Special One’, segnando un doppio sgarbo alla ‘Vecchia Signora’.

Mourinho ‘scippa’ la Juve: ecco il doppio colpo

Il primo sarebbe certamente Juan Cuadrado che sembrerebbe destinato a non rinnovare con la Juventus e a lasciare subito Torino a parametro zero. Un innesto di grande esperienza e carisma per la fascia destra romanista che ha fatto recentemente i conti con il grave infortunio di Karsdorp. Ma Cuadrado, il cui agente è lo stesso di un altro pilastro di Allegri, potrebbe non essere l’unico juventino a finire in maglia giallorossa la prossima estate.

Parliamo di Leonardo Bonucci, il cui feeling con Allegri e la Juventus potrebbe essersi definitivamente consumato. Il 36enne di Viterbo è in scadenza tra un anno e non è affatto escluso che la società torinese possa aprire alla cessione immediata a zero del difensore. Rimarrà da comprendere, però, la volontà Bonucci. Perchè il centrale è molto legato alla città, anche per questioni prettamente familiari, e potrebbe dimostrarsi restio a dire addio alla ‘Vecchia Signora’.

In ogni caso la Roma, per portare avanti questo suggestivo doppio colpo, dovrebbe necessariamente rientrare tra le prime quattro in campionato e staccare il pass per la prossima Champions League. Un obiettivo essenziale, anche dal punto di vista economico oltre che di appeal per i due calciatori, assolutamente da non sottovalutare. Cuadrado più Bonucci, dunque, per la Roma. Mourinho e Tiago Pinto possono orchestrare due colpi pronti a rinforzare la rosa giallorossa.