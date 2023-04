Infortunio Dybala, colpo di scena: cambiano i tempi di recupero

Importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Paulo Dybala, uscito infortunato dopo l’ultimo match contro l’Atalanta.

Nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A la Roma di Josè Mourinho è caduta con un netto 3 a 1 a Bergamo contro l’Atalanta. Chance sprecata per i giallorossi che potevano accumulare un importante vantaggio in chiave Champions, ma questa non era l’unica tegola per Josè Mourinho.

Nel corso della partita, infatti, dopo un durissimo contatto con il difensore orobico José Luís Palomino, Paulo Dybala ha riportato un infortunio. Dybala ha giocato gli ultimi minuti vistosamente zoppicante per non lasciare i suoi in nove dopo l’uscita per infortunio di Diego Llorente. Per fortuna, però, le condizioni della Joya non sembrano preoccupare.

Per quanto fastidiosi, infatti, i problemi fisici dell’argentino non sembrano essere gravi. Gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione, né alla caviglia, né all’adduttore. Il colpo subito dal connazionale atalantino non sembra aver interessato alcun legamento, e il problema muscolare non sarebbe grave.

Infortunio Dybala, nessuna lesione: può esserci contro il Milan

Sul proprio account ufficiale Instagram, l’ex Juventus ha rassicurato i tifosi, scrivendo: “I controlli sono stati positivi, al lavoro per essere al 100% il prima possibile”. Sembra addirittura possibile una convocazione per la partita che i capitolini giocheranno domani, 29 aprile, all’Olimpico contro il Milan, anche se pare potrebbe giocare al massimo una trentina di minuti. Molto più grave invece la situazione legata a Diego Llorente. Il difensore, infatti, ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà fuori almeno una ventina di giorni. A causa di questo problema, lo spagnolo sarà costretto a saltare le due semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, oltre che le prossime quattro giornate di campionato contro Milan, Monza, Inter e Bologna.

Nonostante la sconfitta e i problemi fisici che terranno fuori alcuni calciatori anche per lunghi periodi, il tecnico giallorosso José Mourinho può consolarsi con le prestazioni di Lorenzo Pellegrini. Dopo un periodo di difficoltà, il capitano della Roma ha ritrovato continuità di prestazioni, mostrando nuovamente quei gol e quelle giocate che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti della passata stagione. Il suo rendimento e la sua personalità saranno sicuramente l’ancora alla quale il tecnico portoghese si affiderà per quest’ultima parte di stagione, cercando di raggiungere gli obiettivi sia in campionato che in Europa.