Ma quale Juve: l’anno prossimo sarà al Milan

La Juve sta facendo di tutto per provare a prenderlo, ma il Milan ha già fatto capire che non si muove: di chi si tratta?

Il Milan si prepara a vivere un finale di stagione ricco di emozioni. I rossoneri sono infatti in semifinale di Champions League, dove se la vedranno con l’Inter in un euroderby che promette davvero scintille. Il sogno di tutti i tifosi milanisti è poter prevalere di nuovo sui cugini, come già accaduto nella semifinale del 2003 (il Diavolo vinse poi quella Champions in finale con la Juve a Manchester) e ai quarti del 2005.

Scenario decisamente diverso in casa Juve, specialmente dopo la sconfitta rimediata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’1-0 subito dall’Inter a San Siro – che arriva dopo 3 ko consecutivi in Serie A contro Lazio, Sassuolo e Napoli – ha scatenato di nuovo una valanga di critiche nei confronti della Juve. Sul banco degli imputati è finito soprattutto Massimiliano Allegri, ritenuto il principale responsabile della pessima prestazione della Signora.

Non è certo un caso se in queste ore si parla di un possibile divorzio a fine stagione tra Allegri e la Juve nonostante il tecnico livornese abbia ancora due anni di contratto. La società ha subito provveduto a smentire, ma sul web cominciano a circolare i nomi dei possibili sostituti, in primis quello di Antonio Conte.

La Juve vuole strapparlo al Milan: la risposta dei rossoneri

Una situazione che sta preoccupando anche i tifosi milanisti, che temono di perdere uno dei protagonisti di questi ultimi due anni così positivi per i colori rossoneri. Non si tratta di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ma di Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo dal giugno 2019.

Massara, assieme a Paolo Maldini, ha ripreso il Milan da una situazione davvero precaria e nel giro di pochi anni lo ha riportato ai vertici sia in Italia che in Europa, sempre con uno sguardo molto attento al bilancio. Proprio queste eccellenti capacità di gestione potrebbero rappresentare l’ideale per la Juventus, che ha bisogno di rilanciarsi operando anche una necessaria ‘spending review’.

Anche il giornalista Romeo Agresti ha fatto presente a Live Bianconera che il primo obiettivo della nuova Juve è quello di dotarsi di un direttore sportivo capace e preparato. Si sono fatti molti nomi in queste settimane, tra cui quello del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ma pare proprio che i bianconeri abbiano deciso di puntare su Massara. Tuttavia, stando a quanto filtra dagli ambienti rossoneri, non c’è alcuna possibilità che il direttore sportivo lasci Milanello al termine di questa stagione. I tifosi del Milan possono stare tranquilli, anche se nel calcio non si può mai dire mai.