Chiellini insultato in America: offese pesanti e reazione

Ha del clamoroso quanto accaduto a Giorgio Chiellini in America durante la gara della CONCACAF Champions League tra Philadelphia Union e Los Angeles valevole per le semifinali. E’ incredibile cosa gli hanno urlato contro e la sua reazione.

Tutto il mondo è paese, come si suol dire. Lo avrà capito, una volta di più, anche Giorgio Chiellini dopo quanto accaduto durante la sfida tra Philadelphia Union ed i suoi Los Angeles. L’ex capitano e bandiera della Nazionale e della Juventus è stato preso di mira con degli insulti a dir poco violenti da parte di alcuni spettatori e sono volate, come spesso accade purtroppo in questi casi, parole grosse. Il tutto, poi, è rientrato, ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

Chiellini, brutto episodio in campo

Il massimo campionato di calcio americano sta crescendo sempre di più e di pari passo anche l’equivalente della nostra UEFA Champions League. Nonostante in America su molte cose si stiano facendo dei passi in avanti, purtroppo è arrivata l’ulteriore conferma che tutto il mondo è paese. Ed a farne le spese stavolta è stato Giorgio Chiellini, che tanto bene si è trovato fino a questo momento nella sua esperienza oltreoceano.

Nel bel mezzo della partita tra Philadelphia Union e Los Angeles, l’ex calciatore della Juventus è stato preso di mira da qualcuno sugli spalti. Il tutto nonostante fosse in panchina e non sul terreno di gioco. Classe 1984, stava effettuando i rituali esercizi di riscaldamento per prepararsi ad un eventuale ingresso in campo quando è stato preso di mira da qualcuno di nazionalità italiana. E lì sono arrivati gli insulti. “Giorgio, torna a Torino! Juventino pezzo di m****! Gobbo!”

La sua reazione

Il difensore centrale ha sentito, ovviamente, quanto gli è stato urlato, a conferma anche dello sforzo vocale fatto da questo pseudo tifoso. Queste parole non possono certamente aver lasciato indifferente il calciatore, attaccato senza motivo e soprattutto dopo aver raggiunto traguardi importanti con la Nazionale italiana. Nonostante ciò, però, la sua reazione è stata da vero signore. Si è voltato, infatti, verso l’uomo e gli ha rivolto un sorriso. Prima, poi, di procedere con il riscaldamento, senza farsi distrarre dalla sua professione. Chiellini ha fino a questo momento racimolato sette presenze con la maglia del Los Angeles FC, società di cui veste la divisa sin da quando la scorsa estate ha lasciato la Juventus ed il calcio italiano.