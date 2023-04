Colpo a sorpresa: Pasalic cambia maglia in Serie A

Clamorosa sorpresa in vista del calciomercato: la big di Serie A è pronta a prendersi Mario Pasalic in estate

Mancano ancora diverse settimane alla chiusura della Serie A ma pian piano stiamo iniziando ad avere i primi verdetti ufficiali. In primis lo Scudetto, ormai affare tutto azzurro in attesa della certezza matematica che darà modo a Spalletti e al Napoli di festeggiare dopo oltre trent’anni di attesa. Un traguardo storico per la società partenopea che quest’anno non ha lasciato scampo proprio a nessuno.

In ottica salvezza, invece, sembra difficile che Cremonese e Sampdoria resistano alla Serie B: chi numeri alla mano può ancora sperare è l’Hellas Verona. Chi invece è ancora in piena corsa per un posto Champions, a maggior ragione dopo il successo sulla Roma, è certamente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La ‘Dea’, come consueto, ogni anno presenta giocatori che finiscono per entrare nei lunghi elenchi delle big italiane e non solo. Tra questi, da almeno un paio di stagioni a questa parte, vi è certamente Mario Pasalic. L’ex milanista, in scadenza nel 2025, è reduce da 26 presenze con 3 gol e 2 assist vincenti. Ma ciò che più conta sono le prestazioni: spesso e volentieri, sia in mezzo al campo che sulla trequarti, il classe 1995 è risultato decisivo per i nerazzurri. E chi potrebbe effettivamente decidere di puntare su di lui, un pò a sorpresa per l’anno prossimo, è la Juventus.

Pasalic alla Juve: firma ad una condizione

Il club bianconero è in piena ricostruzione e, al di là di ciò che accadrà nelle aule di tribunale, possono farsi avanti per strappare Pasalic alla ‘Dea’: ma ad una condizione. Si sa già che Leandro Paredes dirà addio al club torinese e tornerà al PSG dopo il deludente prestito annuale. Mentre è ancora tutto da scrivere il destino di Adrien Rabiot che, in scadenza tra poco più di due mesi, rischia seriamente di lasciare la società bianconera a parametro zero. Mario Pasalic potrebbe prendere il posto in rosa di un calciatore bianconero che ha deluso le aspettative. Il nome è solo uno: Paul Pogba. Il futuro del francese resta in forte bilico. Quest’anno il centrocampista non ha praticamente mai giocato pur essendo uno dei calciatori con gli ingaggi più alti del club.

Ed il comportamento del ‘Polpo’ fuori dal campo – ricordando sempre che è arrivato a parametro zero dopo aver chiuso in malo modo col Manchester United – non sono sempre stati perfetti. Anzi. La Juventus, in caso di addio definitivo al francese, avrebbe già deciso l’erede: proprio quel Mario Pasalic, pronto al salto in una piazza ancora più ambiziosa di quella bergamasca. Dipenderà, tutto o quasi, dalla decisione dalla dirigenza su Pogba.