Sono trascorsi sei anni da quando Francesco Totti e Luciano Spalletti, nell’ultimo anno da calciatore del capitano della Roma, diedero vita a un litigio furibondo

E’ stata una delle liti più furibonde e politicamente scorrette del calcio italiano degli ultimi anni. Si è trattato senza dubbio di una battaglia durissima, per qualcuno anche lacerante, che ha scosso dalle fondamenta una tifoseria, quella giallorossa, da sempre legata visceralmente ai suoi simboli. Perchè all’epoca dei fatti, la stagione calcistica 2016-2017, Francesco Totti e Luciano Spalletti erano rispettivamente capitano e allenatore della Roma, i due principali punti di riferimento di un squadra arrivata seconda in campionato alle spalle della solita Juventus.

Ma il rapporto tra l’allenatore toscano e il numero dieci giallorosso, incrinatosi al punto tale da non essere più ricomposto, segnò in modo indelebile l’ultimo anno da calciatore dell’ex Pupone. Il tempo però, come si dice, è galantuomo e quelle incomprensioni che segnarono una distanza incolmabile tra i due potrebbero essere superate. Tra Totti e Spalletti insomma è possibile che si arrivi a una pace vera e sincera, sancita magari da un buon caffè preso insieme e una vigorosa stretta di mano.

E se alla fine quest’incontro dovesse farsi, una parte del merito spetterà di diritto agli inviati del programma ‘Le Iene‘, che nelle scorse settimane si sono assunti l’incarico di riportare dall’uno all’altro le frasi rilasciate da entrambi. E tutti gli indizi raccolti finora lasciano credere che il fatidico vertice si possa finalmente fare.

Battaglia Totti-Spalletti: una frase cambia tutto. I tifosi non vedono l’ora

A lanciare l’amo fu proprio Spalletti un paio di mesi fa quando proprio ai microfoni del celebre e popolare programma in onda su Italia 1 si rivolse indirettamente al suo ex giocatore: “Un incontro con Totti? Lo vogliamo tutti e due, sono sicuro che si farà“, la frase rompighiaccio del tecnico di Certaldo che ha aperto la strada alla ‘trattativa’.

La risposta dell’ex capitano della Roma non si è fatta attendere. Intercettato in sella a uno scooter per le vie della Capitale insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi, Francesco Totti ha in qualche modo preso tempo, rinviando il possibile meeting con il suo ex allenatore a momenti migliori: “Prima deve vincere lo scudetto, poi vedremo“. Una replica senza dubbio interlocutoria, ma che potrebbe comunque fare da preludio al tanto atteso vertice.

E se domenica prossima il Napoli dovesse conquistare matematicamente il terzo tricolore della sua storia, a quel punto non ci sarebbero più ostacoli al momento che molti tifosi attendono da sei anni.