Ha scelto i soldi: lascia la Serie A e vola in Qatar

La Serie A perde i pezzi, questa volta in direzione del Qatar con una destinazione che renderà più ricco uno dei calciatori più esperti del campionato.

Una svolta inattesa per i tifosi, che perderanno così il loro leader in campo. La scelta è in controtendenza con quanto poteva essere immaginato per il prossimo futuro, la squadra era pronta anche ad affidargli subito un ruolo all’interno della dirigenza.

Manca circa un mese alla fine del campionato e si tirano le prime somme. Le squadre sono ancora alla ricerca degli obiettivi stagionali, i calciatori invece puntano al loro futuro. Soprattutto per quanti non sono più giovanissimi, la ricerca è di un club che possa rendere meno amaro il finale di carriera grazie a un ricco ingaggio.

Il Qatar torna a essere una meta preferita e non solo per il mondiale: ci sono club che investono molto sugli ingaggi degli ultratrentenni e anche un leader di Serie A sta scegliendo questa soluzione. I tifosi non sono felicissimi, ma la scelta sembra essere già maturata, come riporta Fichajes.com.

Lascia la Serie A per un super ingaggio

Le ultime occasioni di carriera sono da sfruttare sul lato economico, soprattutto quando i primi problemi fisici cominciano a incombere. Meglio allora tentare la fortuna dall’altra parte del mondo, dove le dirigenze sono ancora attratti dai grandi nomi, concedendo così contratti da top player. Il prossimo partente dalla Serie A sarà Gary Medel del Bologna, il 35enne è pronto a lasciare i rossoblù dopo questa stagione.

Ex Inter, il centrocampista cileno può giocare sia in mezzo al campo che come libero, la sua versatilità è utile ancora al Bologna di Thiago Motta, tanto da aver giocato comunque 24 partite in campionato, dimostrandosi ancora un punto di riferimento abbastanza solido. Lo scorso gennaio aveva annunciato di voler rimanere in Italia rinnovando col Bologna, ma le indicazioni di mercato ora lo portano decisamente altrove e con quattro club del Qatar a contenderselo: Al Sadd, Al Ahli, Al Rayyan e Al Duhail.

Medel percepisce un milione e mezzo all’anno e a giugno scade il suo contratto. Il Bologna ha proposto un rinnovo a cifre più contenute con la ‘promessa’ di un futuro in dirigenza. Il cileno non è dello stesso avviso. L’intenzione di Medel sembrerebbe infatti quella di un addio italiano per concludere la carriera in Qatar, il lato economico sta prendendo il sopravvento: l’ipotesi per lui è di un biennale complessivo per venti mln di euro.