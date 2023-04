Solo le calze indosso: Belen fa girare la testa a tutti

Belen Rodriguez in tutta la sua elegenza e sensualità: in calze nere ha fatto girare la testa al popolo del web.

La star argentina Belen Rodriguez è ancora oggi, alla soglia dei quarant’anni, una delle donne più amate d’Italia. Sia per la sua bellezza, ma anche per la grande presenza scenica che negli anni l’ha contraddistinta. Specialmente grazie al suo accento latino che ha contribuito a rendere nota la sua sensualità.

Il 20 settembre del prossimo anno la modella e presentatrice televisiva, attualmente impegnata nella condizione de Le Iene, toccherà quota 40 ma questo non pare essere un problema per Belen. Ancora oggi, infatti, la modella sembra avere molti meno anni di quelli dichiarati sulla carte d’identità.

Per rendersene conto basta fare un giro sui social di Belen. Ogni giorno la showgirl ormai italiana d’adozione condivide con i suoi 10 milioni di followers scatti in grado di lasciare a bocca aperta il pubblico di ogni età. L’ultimo post, che la ritrae vestita di sole calze, ha fatto girare la testa a tutti. In questi giorni si è tornati a parlare molto della vita privata di Belen e della sua presunta nuova maternità. Giorni addietro, l’apprezzata conduttrice argentina ha infatti pubblicato un post avvolto dal mister. Secondo alcuni il riferimento era dovuto al fatto che fosse incinta. Su Instagram aveva infatti pubblicato un lungo post che faceva riferimento ai cicli lunari, secondo alcuni legati appunto ad una possibile nuova gravidanza.

Belen in calze nere infiamma i social

Tuttavia, la stessa Belen qualche giorno dopo ha risposto ai rumors negando la possibilità di diventare mamma ancora una volta. Per scacciare i pettegolezzi Belen si è fatta immortalare con addosso sole le calze e, in effetti, non c’è il minimo accenno di pancia da gravidanza.

Certo, il colore nero slancio ma allo stesso tempo l’abito attillato non fa altro che mettere in mostra le forme della bella conduttrice televisiva che ha deciso di mostrarsi ancora una volta in tutto il suo splendore. L’eleganza delle calze nere ha sempre il suo fascino. Il post, nato con scopi promozionali, ha già fatto il giro del web mandando in tilt Instagram: a pochi giorni dalla pubblicazione Belen ha infatti già superato la soglia dei 180 mila likes. Numeri che sembrano però destinati ad aumentare nelle prossime ore. Anche se all’estate manca ancora un po’, la modella di Buenos Aires sembra a tutti gli effetti già pronta per la prova costume. E non c’è gravidanza che al momento tenga. Belen è in forma invidiabile e al momento smentisce qualsiasi rumors possibile.