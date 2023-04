Agenti a Torino, è tutto vero: firma con la Juve

La Juve è pronta a un blitz nel calciomercato, l’incontro con gli agenti certifica la volontà di un top player di indossare la maglia bianconera.

Dopo una stagione piuttosto travagliata in casa Juventus si può sorridere. Finalmente un po’ di sereno in casa bianconera, con la sospensione della penalizzazione e l’accesso alle semifinali di Europa League. Spazio anche al mercato: un big infatti è pronto a legarsi alla società bianconera, i tifosi accolgono con entusiasmo questa notizia.

Seppur a rilento ripartono le manovre della Juve nel calciomercato. La stagione della Juve è ovviamente condizionata dalle vicende giudiziarie, ma il club bianconero lavora al futuro e ci sono alcune mosse fondamentali, in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club bianconero ha deciso di puntare ancora sul calciatore e non ci sarebbero più dubbi. Le prossime settimane saranno decisive per ratificare l’accordo, ma la società vuole chiudere al più presto per il rinnovo della stella argentina Angel Di Maria.

Arriva la firma di un big, tifosi in festa

La Juve del futuro si baserà sui tanti giovani provenienti dalla Next Generation ma anche da qualche campione affermato, che possa farli crescere in fretta. Il tecnico bianconero già in questa stagione ha utilizzato un mix tra giovani e calciatori di esperienza e le cose sembrano aver funzionato. Proprio per questo motivo, nonché per la qualità rimasta sempre cristallina, la Juve è pronta ad accogliere Di Maria e i suoi agenti, proponendo così il rinnovo di contratto.

L’argentino ha firmato la scorsa estate per una sola stagione e, dopo il mondiale vinto con l’Argentina, ha dimostrato attaccamento alla maglia bianconera, diventando l’uomo in più nella seconda parte di questa stagione. L’attaccante vuole rimanere a Torino, la sua famiglia ha trovato un ambiente discreto e accogliente e per il momento rimanderà i propositi di chiudere la carriera con il Rosario Central. Classe 1988, sinora ha giocato 30 partite con la Juve, segnando otto gol e fornendo quattro assist.

Il rinnovo allungherà il contratto di un’altra stagione, il suo ingaggio rimarrà sui sei milioni di euro netti, ma la parte al lordo sarà in parte abbattuta dall’applicazione del Decreto Crescita, che in questo caso potrà essere utilizzata con l’effettivo prolungamento. In caso contrario, la permanenza dell’argentino solo in questa stagione avrebbe portato la parte al lordo da 7,86 mln ad addirittura 11 milioni, come riporta CalcioeFinanza. La Juventus ha tutti i motivi per avere ancora Di Maria al proprio fianco.