Il futuro di Berardi ad una svolta: una big italiana lo prende

Il futuro di Domenico Berardi, a quanto pare, è vicino ad una vera e propria svolta. La big italiana è pronta a fare carte false pur di acquistare il cartellino

IL Sassuolo ed il campione d’Europa sono pronti a dirsi addio. Dopo una intera vita trascorsa vestendo un’unica maglia, per Domenico Berardi pare che sia arrivato il momento di provare una nuova avventura in un altro club. Un futuro che, a meno di clamorosi colpi di scena, continuerà ad essere in Italia.

Uno dei top club di Serie A, infatti, ha adocchiato il classe ’94. L’allenatore non ha alcun dubbio: vuole lui per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Il club romagnolo è pronto a ricevere una offerta a dir poco importante da parte della società che è pronta a fare sul serio.

Non una stagione da ricordare per Domenico Berardi. Ovviamente non per colpa sua visto che l’attaccante è stato fermo per vari problemi muscolari. Prima uno stop al bicipite femorale, poi un problema alla coscia ed infine agli adduttori che lo stanno tenendo fuori dal terreno di gioco. Dionisi, infatti, ha fatto a meno del suo bomber in queste ultime gare ed ancora non è totalmente chiara la data del suo rientro.

Berardi, addio Sassuolo: colpo per la Champions?

Anche il suo bottino realizzativo è completamente da dimenticare. In 20 presenze (considerando anche l’unico match di Coppa Italia) ha trovato la rete in 7 occasioni in 20 presenze. Decisamente troppo poco per lui che ci ha abituato a ben altri numeri. Come riportato in precedenza, però, il suo futuro è vicino ad una vera e propria svolta. Il Sassuolo, a quanto pare, è pronto a cederlo.

Secondo alcune indiscrezioni la Roma di Josè Mourinho è pronta a tentare l’assalto al calciatore neroverde. Un vero e proprio colpo da Champions League. Anche se quest’ultima opzione, a dire il vero, dipenderà solamente dal piazzamento finale del club giallorosso. La cosa certa è che la Roma è una delle candidate ad acquistare il cartellino del giocatore. Il nativo di Cariati è entrato nella lista dei desideri di José Mourinho. Il portoghese stravede molto per lui.

La società giallorossa è pronta a mettere sul piatto una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro. Anche se, trattare con il Sassuolo, non è assolutamente facile. Non è da escludere che il prezzo possa lievitare con il passare dei mesi. Così come non lo è il fatto che in questa possibile trattativa possano essere inseriti calciatori che possano fare al caso sia del tecnico che del club neroverde.