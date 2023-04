Maignan bianconero per 60 milioni: Milan gelato

Spunta l’ipotesi folle: strappare al Milan Mike Maignan che, da luglio, potrebbe vestire la maglia bianconera

È un momento decisamente positivo per il Milan di Stefano Pioli che, dopo aver conquistato la semifinale di Champions, ha battuto il Lecce a San Siro con un netto 2-0. Grande protagonista, ancora una volta, Rafael Leao che ha trascinato i compagni verso un successo che può significare molto. Sì, perchè i rossoneri sono al momento fuori dalle prime quattro classificate per giocare la prossima Champions League e bisognerà attendere la decisione definitiva sulla penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze fittizie. Al momento, il -15 è stato annullato ed i bianconeri si godono la terza posizione in Serie A.

Intanto, però, Pioli ha intenzione di provare a vincere quante più partite possibili: ne rimangono sette e tra queste peseranno più di tutte le gare con Roma – nel prossimo turno – Lazio e Juventus, nel mese di maggio. Occhio, poi, anche al calciomercato. Perchè la riapertura ufficiale della prossima sessione è lontana appena due mesi.

Ed uno dei nomi destinati a far parlare di sè, per una possibile clamorosa uscita da Milanello, è quello di Mike Maignan. Dopo quasi sei mesi ai box per un fastidio al polpaccio, l’ex Lille ha fatto ritorno risultando da subito decisivo nella difesa dei pali rossoneri. Il Milan ringrazia soprattutto lui per l’1-1 del ‘Diego Maradona’ dove il francese ha anche parato un rigore a Kvaratskhelia. Insomma, le doti dell’estremo difensore classe 1995 sono sotto gli occhi di tutti: al momento Maignan viene considerato tra i più forti portieri in Europa.

Maignan choc: così può dire addio al Milan

Il 27enne estremo difensore, sotto contratto nel 2026, come detto potrebbe a sorpresa cambiare squadra nei prossimi mesi. Sì, perchè un club in particolare sarebbe pronto ad un’offerta folle pur di strapparlo al Milan. Si tratta del Newcastle, terzo in Premier League e reduce da rotondo successo per 6-1 sul Tottenham. Dopo il cambio societario, i ‘Magpies’ hanno adesso alle spalle una delle proprietà più ricche al mondo. Ed è così, con una proposta folle al club di via Aldo Rossi, la dirigenza del Newcastle proverà a strappare Maignan a Pioli.

60 milioni la cifra che gli inglesi arriverebbero a mettere sul piatto, praticamente il quadruplo di quanto speso da Maldini per portarlo a Milanello nell’estate 2021 per rimpiazzare Donnarumma.

La maxi offerta del Newcastle, però, prenderebbe concretezza ad una sola condizione: l’ufficialità della qualificazione alla prossima Champions League. I ‘Magpies’, al momento, rientrano abbondantemente nel lotto delle squadre che accederebbero ai gironi da settembre. Il distacco sul Tottenham quinto – con addirittura una gara in meno rispetto agli ‘Spurs’ – è di 6 punti. In questa maniera Maignan potrebbe davvero finire per vestire la maglia bianconera nel prossimo mercato estivo.