Milan gelato, piomba il Bayern Monaco: il gioiello va via

Dalla Germania arriva una terribile notizia che fa tremare tutto l’ambiente rossonero: il Bayern Monaco piomba sul gioiello del ‘Diavolo’

I campioni in carica della Bundesliga, a quanto pare, sono fortemente interessati ad uno dei pezzi pregiati della squadra allenata da Stefano Pioli. A partire dalla prossima estate i tedeschi potrebbero seriamente presentare una offerta a dir poco irrinunciabile.

Il direttore tecnico Paolo Maldini cercherà, in tutti i modi, di far restare il ragazzo a Milano. Anche se, con una offerta importante, il calciatore potrebbe seriamente fare le valigie e partire per andare a giocare all’estero.

Milan, occhio ai tedeschi del Bayern Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni anche i tedeschi si aggiungono alla numerosa lista delle squadre fortemente interessate a Rafael Leao. Dopo un inizio di stagione esplosivo, il rendimento del portoghese è calato all’inizio dell’anno. Salvo poi rifarsi e tornare all’atleta di un tempo. Seminando il panico tra le difese avversarie. Non è affatto un mistero che il calciatore sia entrato nel mirino delle big.

Milan, attenzione al Bayern Monaco: i tedeschi fanno sul serio

Su di lui, infatti, si sono fiondate squadre sia di Premier League che della Liga che monitorano, ogni giorno, la sua situazione. La possibilità che possa andare via, alla fine del campionato, sono davvero alte. Si parla di una cifra molta vicina anche agli 80 milioni di euro. L’intenzione del ‘Diavolo‘ è quella di farlo restare, ma dinanzi ad una possibile offerta del genere risulterebbe davvero difficile dire di “no”.

L’intenzione dei tedeschi è quella di rinforzare il reparto offensivo con il suo arrivo. Soprattutto per sostituire un sicuro partente. Si tratta di Sadio Manè che, dopo solamente un anno, lascerà sicuramente i tedeschi. Nonostante la “pace” e le scuse del calciatore senegalese dopo il brutto gesto a Leroy Sanè (pugno in faccia nello spogliatoio al termine del match contro il Manchester City di andata), la dirigenza tedesca opterà per la soluzione più severa.

Una volta che l’ex Liverpool verrà ceduto (non è assolutamente da escludere un suo possibile ritorno in Inghilterra), allora si tenterà l’assalto al campione portoghese che fa molta gola ai tedeschi. Tifosi rossoneri seriamente preoccupati per la possibilità di perdere il loro idolo. Nel frattempo, però, il calciatore si impegnerà fino all’ultimo per cercare di regalare una grande gioia all’ambiente rossonera. Ovvero quella di conquistare la finale di Champions che manca da un bel po’ di anni.