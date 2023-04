Il Milan ha deciso: scelto il dopo Ibra

Gli ultimi risultati in Champions hanno fatto sorridere il Milan di Stefano Pioli. La società resta comunque alle prese con il mercato.

A dispetto delle più rosee aspettative il Milan, campione d’Italia in carica, di Stefano Pioli ha raggiunto le semifinali di Champions League. Ora per il club testa al campionato e alla lotta Champions, ma tra qualche settimana i tifosi rossoneri dovranno affrontare l’ansia per un doppio euro-derby di Champions. Oltre a questo la società continua a pensare anche al calciomercato.

Nel corso di questa stagione è emerso uno dei punti deboli della squadra rossonera: la poca profondità di rosa. Gli innesti del mercato estivo, Divock Origi e Charles De Ketelaere su tutti, non hanno reso secondo le aspettative e, per questo, la dirigenza rossonera si starebbe già muovendo per alcuni colpi nel reparto offensivo: il sì dell’attaccante potrebbe arrivare molto presto.

Dopo la trionfante cavalcata che ha portato al diciannovesimo Scudetto il Milan di Stefano Pioli ha sensibilmente abbassato il suo rendimento in Serie A. A differenza dell’anno scorso, però, il cammino europeo si sta rivelando un vero e proprio trionfo. L’impegno in Champions, dunque, potrebbe essere uno dei fattori che ha condizionato il percorso in campionato e ad esso bisogna aggiungere un rendimento molto deludente di chi era stato ingaggiato per allungare la rosa di Pioli.

Il Milan vuole rinnovare l’attacco: si intensificano i contatti

Due calciatori di nazionalità belga sono le maggiori delusioni della stagione del Diavolo e, dopo solo un anno, uno dei due potrebbe anche lasciare San Siro. Si tratta di Divock Origi, attaccante ex Liverpool arrivato a parametro zero al Milan. L’ex alfiere di Klopp ha steccato quasi tutte le occasioni che gli sono state concesse e, molto probabilmente, verrà sacrificato per far posto ad un altro attaccante. Insieme al belga, inoltre, il Milan potrebbe sacrificare anche Zlatan Ibrahimovic, leader indiscusso dello spogliatoio ma di recente più in infermeria che in campo. Secondo quanto riportato da Relevo, Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su Moussa Dembelé, attaccante dell’Olympique Lione.

Dembelé è un attaccante francese classe ’96 esploso con la maglia del Celtic. Le buone prestazioni con gli scozzesi hanno spinto l’OL a puntare su di lui, investendo oltre 20 milioni per accaparrarselo. Dopo le prime stagioni in Francia disputate su buoni livelli, però, qualcosa si è rotto. Il calciatore ha deciso di chiudere ogni discorso di prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2023. Maldini e Massara starebbero monitorando la situazione del francese che potrebbe, dunque, arrivare a parametro zero come Origi, con la speranza di un rendimento decisamente differente.