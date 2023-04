Cataclisma in una Big, dimissioni in arrivo: la situazione

La squadra europea sta vivendo un momento davvero clamoroso. Il rischio è di perdere il campionato e dover cambiare ancora allenatore.

C’è una big europea, considerata una squadra forte e solida da sempre, che sta vivendo una stagione paradossale e stranamente deficitaria. Sia nelle competizioni internazionali che nel proprio campionato d’appartenenza.

Stiamo parlando del Bayern Monaco, ovvero la formazione tedesca che domina solitamente la Bundesliga da molti anni. Ma nella stagione in corso 2022-2023 i bavaresi stanno penando e non poco. Deludente in Champions League, perché eliminato senza troppe remore ai quarti di finale dal Manchester City dell’ex Guardiola, il Bayern rischia incredibilmente di farsi sfuggire anche la vittoria del campionato tedesco che sembrava alla sua portata. Il cambio di allenatore messo in atto qualche settimana fa, con l’approdo di Thomas Tuchel al posto del giovane Julian Nagelsmann, non ha prodotto gli effetti desiderati, come si è visto nell’ultima gara di Bundesliga.

Il Bayern Monaco è uscito pesantemente sconfitto nel match contro il Mainz di ieri pomeriggio. La squadra bianco-rossa, sesta in classifica in Bundesliga, ha rimontato un Bayern inizialmente efficace e poi crollato sotto i colpi della formazione di Bo Svensson.

Bayern Monaco sconfitto ancora: Kahn è furioso e Tuchel rischia grosso

Il 3-1 in favore del Mainz arriva a cinque giornate dalla fine del campionato, con il Bayern Monaco che si vede scavalcato in testa alla classifica del Borussia Dortmund (ieri vittorioso sull’Eintracht Francoforte). Una situazione delicata in Bundesliga che si va ad unire alle delusioni già riscontrate nelle coppe. Oliver Kahn, dirigente e presidente onorario del Bayern, dopo la partita è sembrato furente e molto deluso: “Il nostro secondo tempo è stato disastroso, se continuiamo così sarà molto difficile diventare campioni di Germania. I giocatori in campo devono muovere il c**o se vogliono per raggiungere gli obiettivi. Tutti devono guardarsi allo specchio”.

Attacco duro di Kahn sia ai calciatori bavaresi, sia a Thomas Tuchel, che da quando è arrivato sulla panchina del Bayern ha ottenuto già tre sconfitte su sette incontri. Le stesse subite dal suo predecessore Nagelsmann e che gli sono costate la panchina. Finirà male anche per l’ex allenatore del Chelsea? C’è chi a Monaco di Baviera invoca la dimissioni di Tuchel, considerato poco in grado di risollevare la situazione di una squadra tendenzialmente molto forte e tecnica. Ma il tecnico tedesco non vuole affatto pensarci. L’intenzione è quella di proseguire, far di tutto per vincere la Bundesliga e ripartire con il nuovo progetto vero e proprio in estate, con il tecnico che potrà fare il mercato e decidere la squadra del futuro.