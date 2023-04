Stagione finita per il titolare, infortunio grave: è emergenza

Nel momento più importante della stagione il mister ha perso uno dei suoi imprescindibili, uno dei suoi titolari. L’infortunio è talmente grave da aver fatto addirittura terminare anzitempo la stagione al giocatore.

Un’assenza, questa, che sta già pesando e non poco, visto che sono un paio di partite che la squadra si è snaturata completamente facendo acqua da tutte le parti. La stagione è agli sgoccioli ed l’obiettivo è lì ad un passo, ed è per questo che il mister deve trovare le giuste contromisure per non buttare all’aria quanto di bene fatto nel orso di tutta questa annata.

Infortunio grave: stagione finita per lui, è emergenza

Nelle ultime ore la preoccupazione fra la gente per le condizioni del loro beniamino è notevolmente incrementata, anche perché al momento nessuno sa niente, e le sensazioni in merito al suo infortunio sono tutt’altro che positive.

Protagonista indiscusso della squadra in questa stagione, il giocatore è fermo ai box già da diverse settimane e di questa assenza ne hanno fortemente risentito in campo i suoi compagni, visto che da quando è indisponibile i risultati sono iniziati a mancare.

C’è dunque un grande gatto da pelare in casa Arsenal per questo delicatissimo finale di stagione, visto che Arteta dovrà sopperire per l’appunto all’assenza del suo titolare, che a causa di questo maledetto infortunio lo si tornerà a vedere in campo con la maglia dei Gunners molto probabilmente addirittura direttamente nella prossima stagione.

Arsenal, Arteta è nei guai: stagione finita per il titolare

La sua assenza ha scombinato completamente i piani difensivi dell‘Arsenal, che senza di lui ha addirittura subito 7 reti nelle ultime tre partite, crepe che in questa stagione non si erano mai viste prima d’ora.

A quanto pare Arteta dovrà però far fronte a quest’assenza ancora per diverso tempo, visto che dall’infermeria del centro di allenamento dei Gunners non arrivano di certo buone notizie in merito all’infortunio William Saliba. Il francese ha infatti ancora dolore alla schiena dopo essere uscito malconcio dall’ottavo contro lo Sporting, e da che sembrava potesse recuperare praticamente subito si è passati addirittura ad un peggioramento delle condizioni.

Per questo, stando a quanto riportato da il The Athletic, William Saliba può aver finito in anticipo la sua stagione con l’Arsenal. Domani, alla vigilia della sfida scudetto con il Manchester City, Arteta farà chiarezza sulle condizioni del francese in conferenza stampa, ma l’impressione è che si viaggi verso il forfait definitivo.

Arsenal: ecco quante sfide salta Saliba (per ora)

In attesa di delucidazioni sulle reali condizioni di Saliba, il The Athletic ha svelato quante partite sicure -per ora- salterà il francese. Il calendario di certo non continua ad aiutare l’Arsenal, visto che senza Salibra dovrà affrontare non solo la sfida scudetto contro il City di Guardiola, ma anche quella contro il Chelsea in programma il prossimo 2 maggio.