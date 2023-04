Pogba via gratis: la Juventus gli ha ‘trovato’ squadra

Il centrocampista francese avrebbe i giorni contati nella sua avventura in bianconero, ecco la possibile destinazione sulla spinta di Zidane

Aveva lasciato la squadra da campione, uno dei simboli di quella Juventus inarrestabile. Il passo verso il Manchester United, la stessa squadra che lo aveva cresciuto e accudito proprio fino al salto di qualità definitivo in Serie A, ha rappresentato per lui un graditissimo ritorno e l’occasione per consolidare il proprio dominio nel mare dei centrocampisti di livello in ambito internazionale. I risultati invece sono stati ben diversi per Paul Pogba, ormai fuori dai piani del club bianconero.

Questo momento di gloria, però, è durato meno del previsto. Gli infortuni hanno più volte tormentato il centrocampista e questo ha avuto importanti ripercussioni sulla condizione fisica e sulle prestazioni ‘del Polpo Paul’. Motivo per il quale con molto rammarico per il triste epilogo, Pogba ha fatto le valigie e salutato a parametro zero la Premier League per la seconda volta nella sua vincente carriera.

Quindi il ritorno a Torino nel bagno di folla all’aeroporto di Caselle, prima di tornare a mettere i piedi sui campetti della Continassa e abbracciare il ritiro pre-stagione. Ormai Pogba è fuori dai progetti del club, la società preferisce la linea giovane e il giocatore pesa solo sul monte ingaggi.

Calciomercato, Pogba-PSG occasione unica: la mano di Zidane

L’attuale Pogba è ormai la ‘finta copia’ di quello che abbiamo ammirato in passato. E lui, come Leandro Paredes, sono destinati a salutare a fine stagione. Passo poco utile ai fini dell’utilizzo del Decreto Crescita, ma comunque buono per smorzare l’impatto del suo ingaggio da 8 milioni netti sul monte ingaggi.

Pogba potrebbe quindi andare a braccetto con il compagno di squadra verso il Paris Saint-Germain. Il club proprietario del cartellino dell’argentino, potrebbe puntare sul francese specie se sulla panchina bianconera dovesse presto sedere il connazionale Zinedine Zidane. Lì Christophe Galtier o chi per lui potrebbero impiegarlo come arma secondaria nel campionato di Ligue1, a fronte di una spesa nettamente ridotta verso le casse della Juventus. In quest’ottica dovrà essere comunque brava la proprietà in mano ad Al-Khelaifi nel corteggiare Pogba con condizioni d’ingaggio uguali o superiori a quelle attualmente percepite. Il Psg è una delle poche piste, visto soprattutto il lauto ingaggio, che può permettersi e puntare l’ormai quasi ex stella francese.