Maglia bianconera per Brozovic, l’affare si fa: tutti i dettagli

Quelle che separano dalla fine della stagione potrebbero essere le ultime partite di Marcelo Brozovic con la maglia dell’Inter.

Il centrocampista croato è uno dei possibili sacrificati in sede di calciomercato con una squadra pronta a fare un’offerta ai nerazzurri. Il giocatore è da tempo nel mirino di diversi club europei ma alla fine è sempre rimasto in nerazzurro. Quest’estate potrebbe avvenire la separazione tra le parti con la partenza del calciatore che andrebbe a sistemare le casse del club che necessita di entrate per sistemare i propri conti in difficoltà.

Un club in chiara ascesa, a forti tinte bianconere, è da tempo sulle tracce del mediano croato e nelle prossime settimane potrebbe provare l’affondo e convincere i nerazzurri con una mega offerta. D’altronde anche quest’estate l’Inter avrà la necessità di cedere un pezzo pregiato della rosa per fare cassa e sistemare i propri conti. Non è stato rinnovato il contratto a Skriniar con lo slovacco che passerà al PSG. Oltre allo slovacco anche Lukaku probabilmente farà ritorno al Chelsea dopo il prestito. Oltre a questi addii però ci sarà una cessione a titolo definitivo ed è possibile che si tratti di Brozovic.

Calciomercato Inter, nuova squadra per Brozovic in estate

Il calciatore classe 1992 è finito nel mirino del Newcastle. La squadra inglese, dalla ricchissima proprietà, è intenzionata a migliorare in maniera netta la propria rosa in vista dell’estate, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista dell’Inter, con la sua esperienza a livello internazionale e le sue capacità tecniche, diventerebbe il faro di una squadra che, punta a breve giro, di riuscire a diventare il ‘nuovo Manchester City’ in Inghilterra.

Non ci sono problemi dal punto di vista economico per il club britannico che è pronto a soddisfare le richieste economiche dell’Inter per portare via dalla Serie A il centrocampista croato, vice campione del mondo con la propria nazionale nel 2018. Possibile che l’affare possa concludersi per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, una somma che permetterebbe al club meneghino di mettere a posto i propri conti.

Le ultime settimane non sono state semplici per il croato, e nonostante la qualificazione Champions, il giocatore non viene più visto come un intoccabile. La lite con Onana, una titolarità non più sicura e tanto altro vedono Brozovic come un papabile per la cessione. Marcelo è da sempre un beniamino dei tifosi, ma in estate potrebbe anch’egli salutare.