Tempo di saluti, stretta di mano e addio Milan

Il Milan, nella prossima finestra di mercato, sarebbe pronto a dire addio ad uno dei suoi calciatori. La società farà le sue opportune valutazioni.

La stagione del Milan di Pioli ha vissuto importanti alti e bassi. Uno dei motivi della poca continuità del club rossonero è legato alle mancanze di alternative in panchina con il club che potrebbe attuare una rivoluzione a fine anno.

L’ultimo stop in campionato ha avuto il sapore di occasione persa per i rossoneri che non approfittano delle mancate vittorie di Inter, Atalanta e Juventus. Il club si è rifatto in Champions, ma ora non può più sbagliare, specialmente nel match che andrà in scena in giornata contro il Lecce. Un calciatore del club rossonero sembra avere il futuro segnato.

La separazione in estate appare al momento la via più percorribile per la società con il calciatore che approfitterebbe della nuova avventura per rilanciare le proprie quotazioni. Con l’eventuale uscita, però, l’organico di Stefano Pioli necessiterebbe di un rimpiazzo nello stesso ruolo. Si prospettano, dunque, mesi molto caldi per la dirigenza, chiamata a puntellare la squadra rossonera.

Addio ai rossoneri: via libera per la cessione in estate

Sono tanti, infatti, gli elementi che hanno deluso nel corso di questa stagione e che presto potrebbero dire addio al Milan. Uno di questi potrebbe essere Matteo Gabbia, difensore cresciuto nel vivaio rossonero. Il difensore classe ’99 era già considerato un rincalzo da Stefano Pioli che spesso lo aveva chiamato in causa per far rifiatare i titolari del reparto. L’esplosione di Malick Thiaw, però, ha ridotto ulteriormente lo spazio a disposizione di Gabbia che, data la voglia di giocare ed essere protagonista, potrebbe spingere per l’addio al Milan.

Su di lui potrebbero farci un pensierino le eventuali neo promosse ma soprattutto il Monza, intenzionato a dare spazio ai giovani calciatori italiani. Per il centrale rossonero si tratterebbe di un piccolo passo indietro che, però, gli permetterebbe di mostrare sul campo le sue qualità. Dal canto suo il Milan potrebbe decidere di separarsi solo temporaneamente dal difensore, vista la sua utilità in termini di liste per le coppe europee, ed avallare la sua cessione soltanto in prestito. La trattativa è ancora nella sua fase embrionale ma Matteo Gabbia sembra essere uno dei primi indiziati a lasciare il Milan nel corso del prossimo mercato estivo.