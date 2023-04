Serie A: cambia un’altra panchina, l’annuncio dopo la gara

In Serie A rischia di salutare un altro allenatore, che nelle prossime ore rischia seriamente di essere esonerato a causa degli ultimi risultati raccolti al di sotto delle aspettative. Le ultime su questa vicenda.

La Serie A, come è noto, è una sorta di categoria che macina allenatori dal momento che gli esoneri, storicamente, sono all’ordine del giorno. Adesso sulla graticola ci è finito un altro tecnico, che potrebbe a breve salutare la sua attuale squadra. Che, non a caso, già da qualche tempo viene accostata a diversi profili. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Serie A, allenatore esonerato

In casa Cremonese la situazione non è delle più serene. La grande soddisfazione stagionale è stata senza ombra di dubbio la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, ma ora l’eliminazione per mano della Fiorentina è ad un passo. I recenti risultati in Serie A non sono troppo entusiasmanti e contro l’Udinese è arrivata una brutta sconfitta per 3-0 causata da un pessimo approccio alla partita.

In settimana si era pronunciato sul futuro di Davide Ballardini anche il consigliere strategico Ariedo Braida: “Ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, lo confermano i risultati. Per quanto riguarda il futuro vedremo. Saprà valutare la società”.

Futuro Ballardini, le ultime

L’amarezza dopo una prova del genere non può che essere tanta e, per questo motivo, è inevitabile che si rincorrano anche delle voci relative ad un esonero anticipato. In tal senso ben figurare nella semifinale di Coppa Italia potrebbe essere fondamentale per arrivare insieme almeno fino a fine anno. La zona salvezza, infatti, dista otto lunghezze ed immaginare una rimonta ora sembra davvero azzardato, esattamente come ribaltare il risultato con la Fiorentina.

Ma questa squadra ha bisogno di dimostrare a sé stessa quanto vale e soprattutto deve godersi un grande traguardo come quello raggiunto in Coppa Italia. A prescindere da quello che accadrà con il proprio allenatore. In tal senso preoccupano le parole a fine partita, con cui ha annunciato che, di fatto, la squadra è senza energie.