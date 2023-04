Ibrahimovic, ora è finita davvero: tifosi letteralmente sconvolti

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic ormai è scritto: la decisione del Milan per il campione svedese ha lasciato i tifosi rossoneri a bocca aperta.

Sono giorni decisivi, forse anche ore, per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, fermo per l’ennesimo infortunio di questi ultimi anni, è in attesa di capire cosa sarà di lui il prossimo anno. Dopo tante chiacchiere, rumor, dicerie e tentativi di trattativa falliti, al momento sono solo due le certezze che lo riguardano. E una di questa ha spezzato il cuore ai tifosi del Milan. La società ha infatti preso una decisione irremovibile, e ha sconvolto i supporter del Diavolo.

Nonostante Ibra stia facendo tutto per tornare in campo, e stia comunque dando il suo supporto alla squadra anche in questa complicatissima stagione, la dirigenza ha deciso di non rinnovargli il contratto. Secondo quanto trapela da Milano, non ci sono margini di manovra, non c’è alcuna possibilità di trovare una soluzione. Il futuro di Zlatan sarà stavolta lontano da San Siro.

Una scelta drastica, e anche dolorosa. Per qualcuno, addirittura priva di riconoscenza. Sono in molti, infatti, a pensare che senza il ritorno di Ibra non ci sarebbe mai stato lo scudetto dello scorso anno. In nessun modo la squadra di Pioli sarebbe riuscita a compattarsi e a compiere quella straordinaria impresa. Nonostante questo ormai l’attaccante svedese ha 42 anni e il suo futuro è segnato, il Milan e il calciatore divideranno definitivamente le loro strade.

Ibra non molla: lo svedese cerca squadra

Questo però non vuol dire che questi saranno gli ultimi mesi in cui potremo parlare di un Ibrahimovic calciatore. Ne è convinto Footmercato. Secondo il noto portale, l’attaccante svedese ha deciso che continuerà a essere calciatore anche nella prossima stagione. E se non sarà al Milan, sarà in un’altra squadra.

“Scaricato” dai rossoneri, il fuoriclasse svedese sarà uno dei grandi svincolati di lusso sul mercato, nella prossima stagione. Al momento non sappiamo quale potrà essere il suo futuro. Difficilmente potrebbe ambire a un altro top club europeo, ed altrettanto difficilmente potrà trovare una sistemazione in Premier, in Bundesliga, nella Ligue 1 o nella Liga, complice un ritmo insostenibile per un centravanti della sua età.

Per il calciatore si apre la pista romantica del ritorno in Svezia, magari nel club che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Questo e non solo visto che la strada di un ritorno in Mls non è da escludere e infine i ‘vecchi amici’ Berlusconi e Galliani potrebbero prenderlo clamorosamente al Monza. Ibra-Milan, ora è finita, ma lo svedese continuerà a giocare.