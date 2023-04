Mourinho se lo porta a Parigi: ‘scippo’ a zero alla Juve

Lo Special One, protagonista assoluto con la Roma, potrebbe giocare l’ennesimo scherzetto alla Vecchia Signora.

Infallibile nelle Coppe europee, dove ha raggiunto la sua seconda semifinale consecutiva da quando è alla guida dei giallorossi, José Mourinho è definitivamente tornato nel grande giro degli allenatori top. D’altronde lui non ne ha mai dubitato, ma le ultime esperienze facevano storcere il naso anche ai suoi più grandi estimatori.

Già in semifinale di Europa League, quarto in campionato dopo la temporanea (?) restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus, lo Special One è in corsa per alzare l’ennesimo trofeo della sua straordinaria carriera. Sulla sua strada potrebbe però incrociare proprio i bianconeri che, dopo aver scavalcato i giallorossi al terzo posto in Serie A, potrebbero sfidare il club capitolino in una clamorosa finale tutta italiana.

E chi lo avrebbe mai detto. Allegri e Mourinho, criticati da più parti per il loro gioco poco spettacolare, potrebbero prendersi una bella rivincita nei confronti della critica. L’ottimo rapporto tra i due manager potrebbe però essere incrinato da una clamorosa indiscrezione di mercato. Un affare che, qualora si realizzasse, sarebbe un duro colpo per il tecnico toscano. E per i tifosi della Vecchia Signora.

Mourinho vola a Parigi e si porta via il big

Ancora assolutamente non certo di restare a Roma nella prossima stagione – il tanto auspicato confronto con la famiglia Friedkin tarda ad arrivare – il lusitano è tra i candidati papabili alla panchina di una squadra che ha proprio nel rendimento europeo, punto di forza della carriera del portoghese, il suo tallone d’Achille. Parliamo del PSG, alle prese anche quest’anno con una cocente delusione in Champions League. Il patron Al-Khelaifi è in procinto di avviare l’ennesima rivoluzione del suo corso: stavolta si potrebbe ripartire proprio da José Mourinho. Il quale avrebbe fatto subito un nome per il suo scacchiere tattico. Si tratta di un big bianconero in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Nonostante qualche avvicinamento registrato nelle ultime settimane, il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juve resta complicato. Le richieste della mamma-agente Veronique sembrano ancora troppo elevate per le finanze bianconere. Vero è che con la qualificazione alla prossima Champions fattasi ora possibile grazie alla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport ma anche per l’ottimo cammino europeo, la dirigenza può sbilanciarsi finanziariamente. Certamente in modo più consistente rispetto allo scenario ipotizzato nelle scorse settimane. Ad ogni modo la tentazione PSG e la voglia di tornare a casa dopo l’esperienza in bianconero, potrebbero giocare un ruolo importante nella decisione del centrocampista. Che potrebbe anche subire il fascino della calamita Mourinho nella sua rinnovata volontà a tinte parigine.