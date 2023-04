Ribaltone sulla panchina di una grande: scelto il nuovo allenatore

La situazione si sta complicando giorno dopo giorno: ora la big vuole accaparrarsi uno dei migliori allenatori in circolazione.

Per alcune società è tempo di archiviare la stagione in corso e programmare meglio il prossimo futuro, a maggior ragione quando si hanno a disposizione risorse finanziarie praticamente illimitate.

In Inghilterra soprattutto le società di vertice godono di una serie di benefici che le rendono delle vere e proprie potenze economiche. Il caso più noto è quello del Manchester City che, dall’arrivo di City Football Group, ha vinto di tutto grazie all’apporto dei migliori giocatori in circolazione. Altri club hanno compiuto il medesimo percorso, tra cui recentemente il Chelsea affidato, dopo l’addio forzato di Roman Abramovich più di anno fa, al magnate statunitense Todd Boehly.

Questi ha speso nell’ultima finestra di mercato oltre 600 milioni di sterline per comprare diversi giocatori ma i risultati non sono stati quelli sperati. In più, dopo l’addio di Graham Potter, che in teoria doveva avviare un nuovo ciclo in quel di Londra, è tornato l’idolo di casa Frank Lampard. L’ex bandiera dei Blues tuttavia non rimarrà a lungo essendo solo un tecnico ad interim da qui fino a fine stagione.

Chelsea, tutto su Nagelsmann: ore decisive

Il Chelsea è stato eliminato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos hanno controllato la sfida, sia nel match di andata che in quello di ritorno. In quel di Stamford Bridge, la formazione di Lampard non ha potuto davvero niente contro la forza e l’organizzazione offensiva dei Blancos che, seppur non brillando, hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre favorite alla vittoria finale. La delusione è tanta, anche se non c’erano molte speranze tra i tifosi ed ora il club inglese lavora in vista della prossima stagione. Boehly guarda al futuro.

Secondo quanto riporta Sky Sports, una parte della dirigenza londinese avrebbe incontrato di persona l’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann che in queste ore sta decidendo il suo futuro. In realtà il nome del prodigioso allenatore scuola Hoffenheim non è una novità. Già poche ore dopo l’addio di Potter si fece il nome del giovane tecnico per sostituirlo. Ora Boehly e tutto il resto dei dirigenti del Chelsea dovranno discutere con il Bayern per tutti i dettagli contrattuali del caso in quanto Nagelsmann è ancora sotto contatto con i bavaresi, ma ci sono tutti i presupposti affinché diventi il nuovo timoniere della storica formazione inglese.