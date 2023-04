Zidane, gol leggendario in finale Champions: dove finisce il pallone?

La Champions League entra nel vivo con le semifinali da disputare. Oggi andiamo a ricordare uno dei gol più belli visti durante una finale della competizione.

Si tratta della rete di Zinedine Zidane, decisiva per la vittoria del Real Madrid in finale contro il Bayer Leverkusen. Vi proponiamo un gioco divertente per vedere se ricordate precisamente la prodezza del classe 1972.

Oggi vi sfidiamo a cercare di ricordare esattamente il gesto balistico del campione francese che riuscì a mettere a segno un gol al volo che lasciò senza parole il portiere avversario Butt. Una rete che fu decisiva per la vittoria della Champions League del 2002 con i blancos che riuscirono a battere la formazione tedesca per 2-1. Spagnoli in vantaggio con Raul dopo pochi minuti e pareggio quasi immediato di Lucio. Nel finale del primo tempo il gran gol del trequartista ex Juventus che su cross di Roberto Carlos regalò un’autentica perla agli spettatori presenti allo stadio di Glasgow e a quelli davanti alle tv.

Gol di Zidane in Champions League: dove mandò il pallone?

Un colpo da vero fenomeno quello di Zidane che mise a segno una rete che ancora oggi tutti ricordano per la sua bellezza e difficoltà. Pronti a vedere qual era la risposta giusta? Di seguito la foto con la soluzione. Un vero e proprio gioiello quello dell’ex Juventus che consegnò la Champions League a Raul e compagni. Zidane è stato anche successivamente decisivo nella storia del Real Madrid, nello specifico quando diventò allenatore del club.

L’ex capitano della Francia infatti riuscì a conquistare tre Champions League di fila alla guida di Ronaldo e compagni, dal 2016 al 2018. Un ciclo vincente davvero difficile da ripetere nel calcio di oggi dove la concorrenza ad alti livelli è sempre molto viva. Ci si chiede quale sarà il prossimo incarico da allenatore di Zidane, alla ricerca di una panchina dopo la fine del rapporto con le merengues.

Il nome del tecnico è più volte accostato a quello della Juventus anche se gli ultimi buoni risultati della squadra di Massimiliano Allegri hanno dato forza alla posizione del tecnico livornese alla guida dei bianconeri. Non sono da escludere altre piste per il franco-algerino che risulta ancora nel mirino di diverse grandi squadre in vista della prossima stagione. Il Chelsea è una di queste ma non è da trascurare la pista che porta al PSG che dovrà decidere sul futuro di Galtier al termine di questo campionato.