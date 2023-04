Boom Zaccagni, via dalla Lazio per 40 milioni: la destinazione

Zaccagni è la grande sorpresa della Lazio di Sarri. La sua grande stagione ha attirato l’interesse di diversi club

La Lazio sta disputando un grande campionato e al momento è la seconda forza dietro al Napoli dei record. Sarri ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Serie A, ‘dimenticando’ le coppe europee. Una scelta che fino ad oggi sta dando i suoi frutti. La vittoria contro la Juventus ha certificato il grande momento di forma dei biancocelesti che in questa annata hanno battuto anche Roma, Napoli, Inter, Lazio e Atalanta. Tutte le prime della classe si sono dovute arrendere alla squadra del tecnico toscano.

Adesso l’obiettivo è la qualificazione in Champions e con queste prestazioni è difficile non sognare in grande. Sarri ha creato un giusto mix tra difesa e attacco nonostante l’assenza per un determinato periodo di Immobile. Il bomber è stato assente per buona parte dell’anno, ma la Lazio non ha sofferto la sua assenza anche grazie alla super stagione di Zaccagni.

L’ex Verona è tra i più forti della rosa ed ha attirato su di sé l’attenzione dei club europei. Oltre a lui stanno disputando una grande annata i difensori e il portiere. Il pacchetto arretrato laziale è tra i migliori in Europa per reti subite.

Zaccagni, occhi delle big europee: Lotito chiede 40 milioni

Zaccagni sta davvero stupendo tutti ed è il protagonista della Lazio targata Maurizio Sarri. È sempre tra i migliori in campo e le sue prestazioni non sono sfuggite agli occhi delle squadre italiane e non solo. Lui si trova benissimo a Roma, dove è nato anche suo figlio Thiago, ma l’agente si aspetta una chiamata da Lotito. L’esterno guadagna 2 milioni a stagione e si aspetta un ritocco sull’ingaggio dopo i gol e gli assist messi a referto quest’anno. Trattare con il numero 1 biancoceleste non è facile, ma dovrà fare uno sforzo per trattenere l’ex Verona a Formello.

In Italia piace molto alla Juventus e all’Inter ma la richiesta di 40 milioni di euro è considerata troppo alta. Certamente non una cifra pazzesca per le big europee, sempre ben disposte ad aprire il portafoglio. Una su tutte il PSG che è disposto a spendere quella somma senza problemi. E attenzione anche alla Premier, dove c’è stato qualche sussurro londinese tra Arsenal e Chelsea. Rispetto ai 7 milioni e spicci spesi tra prestito e riscatto significherebbe aver visto più che quintuplicare il valore economico in due stagioni. Zaccagni si guarda intorno, ma al momento pensa solo alla Lazio e a conquistare la fiducia di Mancini per la convocazione in Nazionale.