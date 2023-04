Raggiunge Lukaku a Milano: è il sostituto di Leao

Viste le difficoltà di addivenire ad un accordo con l’attaccante portoghese, Maldini si guarda intorno: pronto l’assalto al giovane talento

Leao sì, Leao no. La telenovela che vede come protagonisti l’attaccante lusitano e il Milan continua nel suo stallo. Senza che vengano irradiate altre puntate ma anche senza la comunicazione su quando finirà. Anche gli altri attori in gioco, più o meno marginali nell’intricata questione – leggi Chelsea e PSG, che hanno già sondato il terreno per il portoghese – si sono presi un periodo fuori dalle scene.

L’accordo per il rinnovo di contratto del giocatore è dunque ancora in alto mare. L’ottimismo ventilato da Paolo Maldini poco prima del restart della stagione – ovvero subito dopo il Mondiale – ha lasciato spazio ad un preoccupato silenzio. O alle solite frasi di circostanza. Da una parte e dall’altra. Troppe e troppo complicate le questioni che ruotano attorno ad un ipotetico prolungamento del matrimonio da firmare poi proprio ora che la stagione sta emettendo i suoi verdetti finali.

A complicare un quadro già reso difficile dall’ampia distanza tra le richieste dell’entourage del calciatore e lo spazio salariale concesso dal Milan ci si stanno mettendo sia le prestazioni dell’attaccante – che a parte le recenti grandi prestazioni contro il Napoli sta deludendo da gennaio – sia le diverse opinioni sul futuro di Leao espresse dalla sua famiglia rispetto alla trattativa portata avanti da Ted Dimvula, l’avvocato-agente dell’ex Lille.

Leao addio? Maldini pesca in Francia

Nell’eventualità in cui il Milan decidesse attivamente di cedere il giocatore, o nel caso in cui accettasse un’offerta irrinunciabile grazie alla quale potrebbe incassare un ottimo tesoretto per fare un mercato di qualità, il dirigente rossonero ha già pensato di correre ai ripari. Volgendo il proprio sguardo verso un bacino già battuto negli scorsi anni con risultati talvolta eccellenti – leggi Maignan e lo stesso Leao – talvolta deludenti, come nel caso di Adli. Quello della Ligue 1. Nel Rennes milita infatti un giocatore che per età, costo del cartellino e margini di miglioramento sembra l’emblema perfetto della politica del club di Via Aldo Rossi.

Stiamo parlando di Jeremy Doku, esterno offensivo classe 2002 già conosciuto al grande pubblico per alcune esaltanti apparizioni con la maglia dei Diavoli Rossi. Già perchè, nonostante la giovanissima età, il belga può già vantare 12 presenze con la divisa della sua Nazionale. Con un contratto valido fino al 2025, ed un valore che non supera i 20 milioni, il connazionale di Romelu Lukaku potrebbe presto rimpinguare la colonia belga di Milanello. A patto che Charles De Ketelaere, altro cruccio del mercato rossonero venga confermato in maglia rossonera. La dirigenza meneghina infatti non esclude affatto di parcheggiare il fragile talento ex Bruges in prestito per un anno.