Caos Roma, anche Mourinho è sconvolto: cos’è successo

La panchina della Roma ancora scossa e su tutte le furie per quello che è accaduto durante la gara vinta ieri contro il Feyenoord in Europa League.

Impresa della Roma ieri sera. La squadra di José Mourinho si conferma in grande spolvero nelle competizioni europee e raggiunge le semifinali di Europa League grazie al successo in rimonta sul Feyenoord. Battuti gli ormai rivali storici del continente per 4-1, la squadra capitolina ha avuto la meglio dopo una vera battaglia, conclusa ai tempi supplementari. Brava la Roma a sfruttare il fattore campo e non mollare anche quando la qualificazione sembrava destinata a sfumare.

Mourinho, ancora una volta, si conferma come un genio nelle coppe, per come ha preparato la battaglia di ieri contro la squadra di Arne Slot. Ma lo ‘Special One’ è rimasto scosso durante il match per un episodio che riguarda ancora una volta la sua turbolenta panchina.

Una gara nervosa e sempre sul filo del rasoio quella dello stadio Olimpico. Resa ancora più tesa dalla rivalità europea tra Roma e Feyenoord e dai proclami dei tifosi olandesi, già ben noti alle forze dell’ordine italiane per i danni causati ai monumenti della capitale nel precedente del 2015.

Roma-Feyenoord, Foti ‘placca’ l’avversario: espulso il vice di Mourinho

Un episodio in particolare ha catturato l’attenzione e lasciato sbalordito persino una vecchia volpe come Mourinho. Nel primo tempo, sul punteggio ancora di 0-0, il vice-allenatore giallorosso Salvatore Foti si è fatto espellere dall’arbitro Taylor dopo un episodio tutt’altro che elegante. Foti, personaggio molto stimato a Roma ma dal carattere focoso, ha praticamente ‘placcato’ l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Quest’ultimo stava impedendo ai giallorossi di battere una rimessa laterale davanti alla panchina romanista. Per cercare di affrettare le operazioni è intervenuto Foti, il quale insieme al difensore Llorente ha strappato il pallone di mano a Gimenez spingendo a terra l’avversario.

Un gesto non proprio idilliaco o signorile che ha scatenato grande nervosismo in campo e sulle panchine. Il secondo portiere del Feyenoord ha provato a farsi giustizia andando a battibeccare con Foti e compagnia a bordo campo. L’arbitro Taylor e il quarto uomo Jones hanno faticato a riportare la calma, decidendo poi di espellere Foti e ammonire il portiere Wellenreuther.

L’episodio di ieri sera nel primo tempo non ha di fatto scalfito l’entusiasmo della Roma per il successo ai quarti di Europa League. Ma conferma un dato incontrovertibile: quella giallorossa è la panchina più turbolenta d’Italia. Mourinho ed i suoi assistenti hanno infatti raccolto una decina di cartellini rossi tra campionato e coppe.