Penalizzazione Juve, spiraglio Chinè: ecco quanti punti chiederà

La Juventus continua a sperare per il futuro: la decisione di Chinè, ecco quanti saranno i punti di penalizzazione

Sono stati giorni frenetici in casa bianconera con l’esito positivo del ricorso della Juventus dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti in classifica a causa del caso plusvalenze. Il processo non è ancora terminato: il Collegio di Garanzia Coni ha inviato nuovamente gli atti alla giustizia della Federcalcio. La Corte Federale di Appello dovrà ora determinare una nuova sanzione, mentre il Collegio di Garanzia Coni, inoltre, ha il compito di svelare le motivazioni entro circa un mese.

La Juventus ha riavuto (al momento) i 15 punti in classifica ritornando così a sognare in Champions League, ma non è finita qui. Dal Collegio di garanzia del Coni si tornerà alla Corte federale d’Appello, che dovrà optare per una nuova sanzione ai bianconeri. Nel frattempo, i bianconeri continuano a sognare con gli attuali 59 punti in classifica, che valgono il terzo posto in classifica con l’accesso alla prossima Champions League. Una notizia negativa soprattutto per le due compagini milanesi, che ora rischiano davvero tanto in ottica Champions nonostante una semifinale europea tutta da vivere.

Penalizzazione Juve, l’entusiasmo in casa bianconera

Lo stesso procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, ha rivelato come i 15 punti di penalizzazione per la Juventus siano un po’ troppi: grazie al rinvio alla Corte d’Appello federale, qualcosa cambierà in positivo. Ora si aspetterà una nuova sentenza per capire quanti punti di penalizzazione saranno effettivamente dati alla Juventus. Un interrogativo che potrebbe far ben sperare al club bianconero, che ha come obiettivo primario la qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo la compagine di Allegri si è isolata dai rumors di questa vicenda centrando la semifinale di Europa League, per certi versi inaspettata.

Penalizzazione Juve, la decisione di Chinè

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, in casa bianconera c’è tanto ottimismo per le prossime settimane. Ci sarà un massiccio ridimensionamento per quanto riguarda i punti di penalizzazione: sicuramente non saranno confermati i 15 inflitti inizialmente. Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, potrebbe tornare a proporre i 9 punti già chiesti nell’udienza di gennaio, poi aumentati a causa della decisione della Corte federale. L’idea finale sarebbe anche quella di vedere soltanto un -6 in classifica che farebbe così saltare di gioia tutto l’ambiente bianconero avvicinandosi all’obiettivo stagionale della Juventus.