Juventus d’attacco, si avvicina la firma di un Bomber

La Juve, impegnata in vari fronti, ragiona anche sulla prossima stagione: tra i principali obiettivi anche la firma dell’attaccante.

La Juventus ha raggiunto le semifinali di Europa League, dove se la vedrà con il Siviglia per accedere alla finalissima di Budapest. Pur soffrendo, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 in casa dello Sporting Lisbona e hanno ottenuto così il pass per la semifinale in virtù dell’1-0 conquistato la settimana precedente a Torino. Ancora una volta si è rivelato decisivo Adrien Rabiot, giunto alla sua 11esima marcatura stagionale: quella attuale è senza dubbio la stagione migliore del centrocampista francese, in scadenza di contratto con i bianconeri.

Chiaramente con il Siviglia non sarà affatto semplice, come ha tenuto a precisare lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ricordato come il Siviglia sia già riuscito a vincere molte Europa League (sei dal 2005 al 2020, ndr) e ha voluto tenere alta l’attenzione evidenziando i punti di forza degli andalusi, molto bravi soprattutto nel palleggio.

Per questo motivo Allegri avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori. Ieri sono arrivati segnali confortanti su Federico Chiesa, che sembra pienamente ristabilito dagli acciacchi fisici, e anche su Paul Pogba, che ha giocato l’ultimo spezzone di partita. L’allenatore bianconero spera di poter contare pienamente anche sul francese per le due gare di semifinale.

La Juve ha bisogno del bomber: intesa vicina?

Un altro elemento su cui fa molto affidamento Allegri è Arek Milik, anche lui rientrato di recente dopo un infortunio. Il polacco sta ancora cercando di recuperare la migliore condizione, ma i tifosi sanno bene quanto possa risultare importante la sua esperienza in zona gol, specialmente in un momento dove Dusan Vlahovic sembra avere le polveri bagnate. Ma quante possibilità ci sono che Arek Milik rimanga alla Juventus anche nella prossima stagione?

La Juventus ha prelevato l’ex napoletano dal Marsiglia la scorsa estate, versando nelle casse del club francese 800.000 euro per il prestito oneroso. Il riscatto è fissato a 7 milioni di euro, più altri 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia, come riporta anche Tuttosport, la Signora ha tempo fino al 30 aprile per comunicare al Marsiglia l’eventuale riscatto di Milik.

L’impressione è che la società bianconera voglia chiedere una proroga ai francesi e ritardare quindi il riscatto del giocatore. La Juve, infatti, vuole prima capire cosa accadrà in vista della prossima stagione: i bianconeri hanno questioni extra campo da risolvere e la decisione definitiva su Milik potrebbe arrivare solo alla fine dei vari processi.