Ormai la decisione è presa: l’idolo dei tifosi lascia la Juve

Il calciomercato estivo della Juventus inizia già a prendere forma: l’idolo dei tifosi bianconeri dirà sicuramente addio

Non è stata una stagione semplice quella che Massimiliano Allegri ha dovuto portare avanti fino a questo momento. La sua Juventus, nonostante diverse vicissitudini, è ancora lì pronta a giocarsi un finale di campionato che potrebbe ancora riservare sorprese. Non sarà affatto facile rientrare tra le prime quattro in Serie A: la concorrenza è folta ma il club bianconero potrebbe ancora provare a rientrare nell’Europa che conta.

Meno di una settimana e anche per quanto riguarda la Coppa Italia tutti i nodi verranno al pettine. La semifinale d’andata all’Allianz Stadium ha registrato un 1-1 carico di polemiche: nel ritorno a Milano tutto può essere ancora scritto e approdare in finale significherebbe molto per la squadra bianconera, visto come si era messa qualche tempo fa la stagione.

I pensieri della dirigenza juventina sono già proiettati lontano, al calciomercato estivo che aprirà ufficialmente i battenti nelle prime ore di luglio ed è pronto a stupire anche per quanto riguarda il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Un’estate all’insegna del cambiamento e di innumerevoli addii.

Il gioiello saluta: bye bye Juventus

A partire dalla difesa dove è certo quello di Cuadrado, a parametro zero: per Alex Sandro, nella medesima situazione contrattuale del colombiano, c’è ancora qualche speranza di rinnovo. Ma è più avanti, in mediana, che i cambiamenti rischieranno di essere radicali.

A partire da Paredes che non verrà riconfermato e tornerà al PSG dopo il prestito annuale. Da valutare Rabiot, pupillo di Allegri, che potrebbe finire per rinnovare nonostante un addio a zero dato quasi per scontato il prossimo 30 giugno. Ma le uscite a centrocampo non si fermeranno qui. Perchè il futuro di uno dei beniamini dei tifosi, idolatrato soprattutto ad inizio campionato nella prima parte della stagione, sembrerebbe essere già stato determinato dalla dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Parliamo di Fabio Miretti, ‘Enfant Prodige’ cresciuto calcisticamente proprio nel club bianconero e sbocciato con Allegri a 19 anni.

Il classe 2003 ha mostrato sprazzi di un talento davvero invidiabile, sul quale la Juventus punterà sicuramente ma non per il presente. Il destino di Miretti sarà ben lontano da Torino ma la cessione avverrà certamente in prestito: l’idea è quello di mandarlo via a giocare con continuità per crescere ulteriormente e maturare, per poi fare rientro alla base e diventare uno dei pilastri del futuro. Il gioiellino della Juventus quest’anno ha collezionato ben 31 presenze complessive tra campionato e coppe, con 3 assist all’attivo e 1342′ sul rettangolo verde. Il piano, dunque, è deciso: Miretti lascerà la Juventus.