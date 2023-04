Sabrina Salerno in perizoma: scatto che manda fuori di testa

Sabrina Salerno continua a infiammare i suoi fan, la showgirl italiana con l’ultima foto su Instagram fa il pieno di consensi.

L’artista italiana resta sempre una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo, nelle sue ultime foto dimostra come l’età sembra non passare mai per lei.

Il fascino di una donna sempre in forma. Sabrina Salerno è tornata sui social più carica che mai, una delle ultime foto ha fatto il pieno dei like da parte dei suoi utenti. Star soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, è stata sempre una delle showgirl più seguite dal pubblico maschile, cresciuto nel corso del tempo per seguire l’eclettica artista. La donna ha pubblicato nel corso della sua carriera canzoni molto conosciute come “Boys Boys Boys” o “All of me”.

Passano gli anni, ma i numeri lo confermano, Sabrina Salerno è sempre seguitissima: solo su Instagram c’è uno zoccolo duro di un milione e trecento mila seguaci, che guardano le sue immagini con affetto e passione. Dai giovani alle persone più mature, in tanti sono allietati dagli scatti dell’ex storica Pin Up.

Sabrina Salerno infiamma il web

Non è un caso di come l’ultima foto della donna sia diventata subito virale. Il suo scatto in perizoma fa balzare dalla sedia, per lei gli anni sembrano non passare mai. Un segreto di bellezza e vitalità giustificato dall’attività fisica e dal mantenersi sempre in forma, pienamente apprezzato dai follower che hanno apprezzato. La stessa showgirl, nel postare l’ultima foto, ha ribadito: “Ho una certa età, che tra l’altro non ho mai nascosto. Tra ieri e oggi, mi preferiscono ora e non solo fisicamente. Grazie all’allenamento e alla mia costanza ho ottenuto buoni risultati, sono però stufa dei finti perbenisti, bacchettoni e bigotti”.

Un attacco a quanti l’hanno criticata e a quanti pensano che una donna, dopo i quarant’anni, non debba mostrare la sua bellezza. Anzi, in questo caso è ancor più apprezzato lo sforzo della showgirl, a dimostrare come l’attività fisica possa portare dei benefici concreti. Ed è un concetto ribadito da molti fan, che le fanno i complimenti per la bellezza e il suo stato di forma, da prendere come esempio perché l’attività fisica, a qualunque età, può solo migliorare il corpo. Ecco il post Instagram:

Sabrina Salerno ha poi concluso il suo messaggio social con un invito tutto particolare: “Mi esibirò al Palais Des Sports di Parigi e in seguito a Bruxelles, al Forest National… un po’ di ironia e leggerezza, farebbero bene a tutti! Ciaone”. I fan italiani però vorrebbero vederla presto sugli schermi televisivi, dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo e a un’altra trasmissione di Rai 1 come Ballando con le stelle.