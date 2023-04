Si ritira un grande campione: icona di un club, ha giocato in Serie A

Il calciatore ha deciso: addio a fine stagione al termine di una carriera assolutamente prestigiosa e piena di soddisfazioni.

La carriera dei calciatori professionisti in media dura una quindicina di anni. Si parte dagli esordi con lo scoccare della maggiore età e va ad esaurirsi vicina ai 34-35 anni, quando i primi acciacchi e le fatiche muscolari cominciano ad essere fin troppo fastidiose.

Ma ci sono atleti del mondo del pallone che riescono a reggere ancora di più, puntando su una forma atletica invidiabile e sulla voglia di non mollare un ambiente che rappresenta la loro vita a 360 gradi. Come nel caso di campioni del calibro di Ibrahimovic o Buffon, over-40 ancora oggi in attività.

Uno dei calciatori più longevi d’Europa sta però per dire basta. L’annuncio che tanti tifosi temevano è arrivato nelle scorse ore: Joaquin Sanchez Rodriguez lascerà il calcio giocato al termine di questa stagione sportiva.

Joaquin, addio al calcio a quasi 42 anni: ha giocato anche nella Fiorentina

Più semplicemente noto come Joaquin, esterno d’attacco spagnolo che in patria è una vera e propria istituzione. Un sempreverde del calcio, visto che anche superati i 40 anni di età ha continuato a giocare con impegno, abnegazione e qualità.

Il classe 1981 è una bandiera del Betis Siviglia, squadra con cui ha iniziato e con la quale terminerà la sua lunghissima carriera, incominciata con l’esordio nel 1999 con la seconda squadra del club andaluso.

Joaquin ha condiviso proprio con il Betis l’annuncio del suo prossimo addio al calcio. Il calciatore ed il suo club hanno pubblicato un commovente video, molto artistico e simbolico, in cui si vede il numero 17 spagnolo passeggiare in una galleria d’arte, mentre un pittore dipinge e realizza un affresco della sua maglia del Betis. “L’arte è eterna. Grazie di tutto capitano” – è il breve messaggio della squadra per Joaquin.

1⃣7⃣💚 El arte es eterno. Gracias por tanto, capitán. pic.twitter.com/LMKfyj3doR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 19, 2023

La carriera di Joaquin però non si è sviluppata interamente al Betis. Infatti l’esterno quasi 42enne ha militato anche nel Valencia, nel Malaga ed in Serie A nella Fiorentina. Due stagioni (tra il 2013 ed il 2015) sotto la guida di Vincenzo Montella per Joaquin, che ha lasciato buoni ricordi in viola con 71 presenze e 7 reti ufficiali.

Esterno rapidissimo, dotato di grande tecnica e fisicità, Joaquin è stato a tratti anche un punto di riferimento della Nazionale spagnola, con cui può vantare ben 51 presenze è la partecipazione a due Mondiali, nel 2002 e nel 2006. Inoltre Joaquin è divenuto il giocatore più anziano ad aver messo a segno una tripletta nella Liga, a 38 anni e 140 giorni.