Juve, Allegri lo ha bocciato: va via per sempre

Per l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, non ci sono praticamente dubbi a riguardo: il calciatore è libero di farsi le valigie alla fine della stagione

La Juventus di Massimiliano Allegri è reduce da una stagione abbastanza al di sotto delle aspettative. Il club bianconero ha deluso, soprattutto in campionato, e potrebbe fare i conti con l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni. Sicuramente c’è chi ormai non è più nei programmi del club e potrebbe essere ceduto a fine anno.

L’uomo in questione non ha mai brillato in casa bianconera e neanche ora, in prestito, sta facendo bene. Parliamo del centrocampista brasiliano Arthur, uno degli acquisti più fallimentari della storia recente del club. Il Liverpool ha confermato che non riscatterà il calciatore e la società bianconera è alle prese con un nuovo pesante problema.

Juventus, via libera alla cessione del calciatore: anche se…

Lo si è capito dall’ultima sessione estiva e subito dopo che era iniziata la stagione: Arthur non ha mai convinto del tutto Allegri. Soprattutto in allenamento. Tanto è vero che il mister, senza pensarci su due volte, ha chiesto alla dirigenza di mandarlo via. Il Liverpool si era fatto avanti e lo ha acquistato in prestito. La sua esperienza in Inghilterra, però, è a dir poco drammatica. L’impatto non è stato dei più facili con Klopp che prima lo ha mandato nel team delle “riserve”. Poi l’esordio in prima squadra nella disfatta di Napoli.

Non è affatto finita qui visto che, alle spalle, lo attendeva un tremendo infortunio che ha condizionato pesantemente la stagione. Il calciatore è attualmente fermo, a causa di un infortunio molto grave. Quello che ormai risulta certo è che i ‘Reds‘ non hanno alcuna intenzione di riscattarlo. Quindi, il ritorno in Italia, è oramai certo. Anche se non disferà le valigie. Le richieste, fino a questo momento, non ci sono per l’atleta e per il suo entourage.

A fine anno il club potrebbe mandarlo via, ma la Juve ha un problema non da poco da risolvere. Arthur infatti ha un contratto molto pesante e sarà difficile piazzarlo. Si è discusso nelle ultime settimane di un ritorno in Brasile, ma appare complicato che i club verdeoro possano permettersi lo stipendio del calciatore e quindi occorrerà presto trovare una soluzione. La Juve vuole concludere al meglio la stagione, ma l’obiettivo del club è anche cedere e il brasiliano ha il destino segnato.