Addio Allegri, terremoto in casa Juve: ora non ci sono più dubbi

Il futuro di Max Allegri sarà lontano dalla Juve, il tecnico bianconero sembra esser ai titoli di coda dopo le ultime prestazioni in campionato.

La stagione della Juventus sta vivendo diversi alti e bassi. Buone partite alternate a clamorosi tonfi e questa situazione non poteva toccare la società. Il tecnico Allegri viene considerato come il primo colpevole della crisi tecnica del club, così per il futuro la società bianconera avrebbe già in mente una rivoluzione partendo dalla panchina.

La sconfitta contro il Sassuolo ha tolto dalla polvere i vecchi scheletri. Quelli che erano rimasti nell’armadio ma erano stati celati dai tanti fattori che stanno creando ben più di un pensiero in casa Juve. Le vicende extra campo hanno distratto in molti, la Juve è arrivata ad aprile in riserva fisica e montale. Il ko rimediato a Reggio Emilia è l’ennesimo campanello d’allarma e la dimostrazione di come Allegri e la Juve siano ormai dei mondi sempre più estranei.

Il tecnico non sembra avere più la necessaria presa sui calciatori, anche tatticamente sta andando decisamente in confusione. L’eventuale vittoria dell’Europa League non potrebbe bastare al futuro del tecnico.

Allegri via, chi allenerà la Juve

La furia dei tifosi è aumentata, soprattutto considerando come la squadra bianconera abbia perso il mordente che aveva sino a qualche settimana fa. Proprio questi cali improvvisi, quando la strada sembrerebbe in discesa, fanno riflettere e preoccupare. Non è un caso come su Twitter sia ricomparso #Allegriout, un mantra per raccogliere gli sfoghi social dei bianconeri. Nei vari commenti, sono tante le accuse al tecnico, ma su tutte spicca quella di un’organizzazione di gioco pressoché assente, una gestione dei cambi cervellotica e la capacità di complicarsi la vita anche contro avversari con big fuori causa (nel Sassuolo mancava il capitano Domenico Berardi).

Max Allegri ha poco credito da parte dei tifosi, l’addio a fine stagione potrebbe essere realtà. La dirigenza prenderà una decisione a fine stagione, anche in considerazione dei punti di penalizzazione che, se ridati, consentirebbero alla Juventus un probabile piazzamento Champions e anche la forza economica per liquidare il tecnico toscano.

La situazione in casa bianconera sta franando dal punto di vista tecnico, Allegri per i tifosi resta il primo colpevole di una crisi tecnica che coinvolge come un vortice anche i top player. Chiesa, Vlahovic e Di Maria sembrano frenati, un nuovo tecnico potrebbe ridare il sorriso agli attaccanti. Tra i favoriti al ruolo, Conte ha delle chance ma a patto di abbattere decisamente il suo ingaggio, De Zerbi è un altro tecnico che sta scalando posizioni.