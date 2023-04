Mix magico di campionissimi: chi sono i 3 calciatori in foto?

Nella foto qui presente vi sono tre calciatori protagonisti assoluti del Calcio di oggi. Avete capito di chi si tratta?

Qualche anno fa andava in onda uno spot pubblicitario di una pay-tv che aveva come protagonista Arrigo Sacchi. Nello spot in questione l’ex commissario tecnico della Nazionale e allenatore del Milan aveva un ruolo molto particolare. Il protagonista della pubblicità, infatti, aveva il compito di dover creare il calciatore perfetto mettendo insieme le caratteristiche di tre campioni.

Lo spot ha spopolato per diversi mesi in televisione. Si tratta, ora mai, di quasi 11, 12 anni fa, altri tempi e, ovviamente, anche altri erano i nomi che caratterizzavano il mondo del Calcio. Quella pubblicità, però, divenne iconica e furono diverse anche le parodie che vennero messe in atto. In un certo senso, con questa foto abbiamo voluto riprendere pari pari l’idea su cui era basata quello spot. Ci siamo sostituiti, in pratica, ad Arrigo Sacchi ed abbiamo messo insieme tre calciatori ora in attività.

Nella foto campeggia una maglia iconica, forse una delle più iconiche e che ha presenziato in tutte le edizioni dei Mondiali. Si tratta, ovviamente, della maglia verdeoro del Brasile. Insomma è facile intuire che uno dei calciatori facenti parte del mix, o meglio, la base su cui è stato effettuato questa sorta di “assemblaggio” è di nazionalità brasiliana.

Chi sono i tre campioni? Mix di Campionissimi: nella foto con Neymar ci sono altri due bomber!

Dunque, occorre solo valutare il sorriso e confrontarlo con qualche altro scatto per risalire, in maniera chiara a chi, di fatto, appartiene. La carnagione olivastra. quella barbetta e soprattutto quel sorrisetto sono elementi familiari? Avete capito di chi si tratta? Certo, la risposta è proprio quella lì. Il giocatore in “primo piano” è Neymar Jr. Il fantasista del Brasile è uno dei tre calciatori che abbiamo coinvolto in questo mix.

Proseguendo con l’analizzare la foto arriviamo al taglio degli occhi. L’espressione dovrebbe essere familiare, anche perchè si tratta degli occhi di un calciatore che, vero, non ha mai messo piede in Italia per giocare in uno dei club di Serie A, ma è uno di quelli che non manca mai a cerimonie importanti come quelle in cui viene consegnato il “pallone d’oro”, e forse qualcuno in questi anni l’avrebbe potuto anche vincere.

Si, il secondo calciatore del mix è proprio è Robert Lewandowski. C’è anche il bomber polacco dietro il nostro mix. A completare l’opera c’è un bomber che ha giocato, in un altro momento, nella stessa squadra tedesca che ha lanciato Lewandwski. I capelli sono biondi e, forse, non occorre aggiungere altro. Si tratta proprio di Erling Haaland, il bomber più prolifico al momento.