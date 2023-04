Disastro Kvara, terremoto improvviso: dove giocherà l’anno prossimo

La prova del georgiano, nella partita più importante della stagione, è stata poco più che sufficiente e ora molti si chiedono dove giocherà l’anno prossimo.

Alla fine il Napoli non ce l’ha fatta. Gli azzurri sono ufficialmente fuori dalla Champions League. Rimontare lo svantaggio dell’andata non era impossibile, gli azzurri di Spalletti hanno provato a mettere in difficoltà i rossoneri pur soffrendo quelle ripartenze devastanti avviate da Rafael Leao.

Il risultato finale premia gli uomini di Pioli, ma Spalletti non può considerarsi non soddisfatto della prova dei suoi che, malgrado le assenze pesanti di Kim Min Jae e Zambo Anguissa, hanno tenuto testa a una squadra come il Milan di sicuro più psicologicamente pronta per tali situazioni.

In casa partenopea non ha brillato nemmeno l’estro di Khvicha Kvaratskhelia, senza dubbio uno dei protagonisti principali della stagione. Il georgiano non ha brillato e soprattutto ha sbagliato, a pochi minuti dal termine, un calcio di rigore che poteva risultare decisivo. Ora i tifosi del Napoli si chiedono quale potrebbe essere il futuro dell’esterno che, da perfetto sconosciuto qual era poco più di un anno fa, si è caricato addosso una squadra in fase ricostruzione fino a portarla tra le migliori otto d’Europa.

Napoli, futuro Kvara: dove giocherà l’anno prossimo?

Un risultato questo straordinario, ma evidentemente il ragazzo recrimina il fatto di essere più incisivo contro il Milan. Kvicha probabilmente peccato di inesperienza soprattutto quando ha tirato quel calcio di rigore parato da uno super Mike Maignan. Ma complessivamente ha lottato e cercato di creare spazi per crossare la palla a un Osimhen sempre più ingabbiato dalla marcatura asfissiante di Kjaer e Tomori. Gli è mancato insomma il guizzo finale, la giocata che ha più volte ha messo in mostra in questa stagione e che ha mancato invece stavolta in Europa.

Spalletti in conferenza stampa ha elogiato la sua stella dicendo che è un ragazzo straordinario e sensibile, cosa che appare chiarissima in campo e fuori, ma i tifosi non possono non cominciare a fare delle valutazioni. L’anno prossimo rimarrà in Campania? Al momento è difficile dirlo, anche se la sua permanenza è messa nera su bianco sul contratto firmato più di un anno fa con il presidente Aurelio De Laurentiis ed è molto probabile che ora, quegli stessi club che non vedevano l’ora di vederlo via da Napoli, dovranno convincersi che il classe 2001 rimarrà in azzurro almeno un altro anno. Poi si vedrà. Il futuro è tutto nelle sue mani.