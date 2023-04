Dybala in bianconero: clausola pagata

Il migliore interprete della stagione dei giallorossi è sicuramente Paulo Dybala, che si sta dimostrando sempre più decisivo.

Paulo Dybala sta disputando una grande stagione con la maglia della Roma, e il tecnico Josè Mourinho sembra davvero non poterne fare a meno. L’argentino classe 1993, infatti, ha realizzato 15 reti e fornito otto assist in 32 partite disputati tra campionato e coppe. Le ottime prestazione fornite con i capitolini hanno portato diversi club ad osservarlo con grande attenzione.

Ad intrigare le società interessate è la clausola presente nel contratto del calciatore, di circa 12 milioni di euro per l’estero. Proprio per questo, un club inglese sembra intenzionato a fare sul serio per provare a portarlo in Inghilterra. Visto questa situazione non è escluso un addio della ‘Joya’ al termine di questa stagione.

Il nazionale argentino, grazie a questa splendida stagione, ha attirato su di se gli occhi di diversi club europei. Una delle società che decisa a fare sul serio è il Newcastle, che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League. I Magpies si trovano attualmente al quarto posto, con tre punti di vantaggio dal Tottenham quinto. La dirigenza dei bianconeri, in caso di qualificazione alla massima competizione europea, è pronta a regalarsi la stella argentina, che potrebbe essere attratto dall’idea di giocare in Premier League.

Dybala in Premier, il Newcastle fa sul serio: la Roma ora trema

Per la Roma sarà determinante centrare la qualificazione alla prossima Champions League e solo cosi potrà provare a tenerlo nella capitale. Si tratterebbe di un grandissimo acquisto per il tecnico Eddie Howe, che rinforzerebbe ulteriormente il proprio reparto avanzato. Per la Roma, invece, sarebbe un addio doloroso, vista anche la probabile cessione di Tammy Abraham, anch’egli destinato a fare ritorno in Inghilterra.

Oltre all’attuale numero nove, anche Andrea Belotti potrebbe salutare la capitale, con diverse squadre di Serie A che potrebbero avviare i contatti con il club giallorosso per capire la fattibilità dell’operazione. Questo finale di stagione può rivelarsi decisivo per la Roma, che in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbero veder partire i migliori interpreti. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la storia tra Dybala e la Roma pronta a terminare dopo solo un anno dal suo arrivo. Il Newcastle di Eddie Howe è pronto a fare sul serio, con José Mourinho e tutto il popolo giallorosso che ora tremano davvero.