Milano ai piedi di Aida, la Yespica è da bollino rosso

Aida Yespica continua a infiammare i fan, le sue ultime foto sul profilo Instagram confermano come la showgirl venezuelana sia davvero in forma.

Una carrellata di foto con vista Milano sta ora animando i suoi tanti followers, Aida Yespica a 40 anni sta trovando una sorta di seconda giovinezza e sono in molti a chiedersi quale sia il segreto della sua bellezza.

Sta tornando protagonista e non solo per il gossip. Aida Yespica è una delle influencer maggiormente cliccate in quest’ultimo periodo, le sue foto lasciano senza fiato. Una carrellata di immagini un po’ per tutti i gusti, dalle foto in costume da bagno, passando per questi ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

L’ex modella venezuelana è davvero in forma, non dimostrando i suoi 40 anni e puntando quasi a un elisir di giovinezza. I fan sono letteralmente in visibilio, sono tanti i commenti favorevoli alle foto della Yespica, ormai tornata un personaggio da seguire in ogni suo scatto.

Aida Yespica conquista Milano

A volte non serve nemmeno una spiaggia per essere sexy, quanto piuttosto un balcone e una vista di una metropoli. La Yespica a Milano ha fatto strage di cuori… sicuramente quelli che sono cliccati dai tanti followers su Instagram. Aida ha circa un milione di fan che la seguono sul social e anche in questo caso i follower non sono rimasti delusi. In vestito nero e attillato ha stregato gli utenti, una serie di scatti in varie pose che sono stati graditi da tantissimi utenti.

Aida Yespica incanta a Milano, la vista della città sembra quasi un accessorio davanti alla bellezza statuaria della venezuelana. Che vuole rimanere sempre più protagonista e un recente annuncio ha creato davvero grande interesse e dibattito intorno alla showgirl. La donna annunciato l’apertura di un canale Onlyfans e di essere “eccitata” dal condividere la sua vita privata con il pubblico.

Una parte privata che non sarà gratis, questo è ben inteso. Instagram è un social aperto a tutti, anche chi non ha un account può osservare da vicino le foto di Aida Yespica, in quanto il suo è un profilo aperto, come per la maggior parte delle influencer. Su Onlyfans invece la musica è ben diversa: chi vorrà seguire Aida Yespica dovrà pagare un abbonamento mensile di 25 dollari, il costo annuo si attesta sui 300 dollari (al cambio fanno circa 270 euro). Una cifra considerevole, Aida Yespica vuole sfruttare questo momento di rinnovata popolarità.