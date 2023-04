Samira Lui, la minigonna è da bollino rosso: che gambe

La bellissima modella e showgirl italo-senegalese Samira Lui è sempre più sexy ed attraente. L’ultima foto pubblicata su Instagram è da perdere il fiato.

Una delle rivelazioni del mondo dello spettacolo italiano degli ultimi anni è sicuramente Samira Lui. Parliamo della showgirl e modella friulana che è diventata celebre negli ultimi anni come professoressa nel programma L’Eredità, su Rai Uno.

Dopo la sua partecipazione a Miss Italia, Samira Lui è stata provinata e scelta come ragazza di riferimento del quiz show condotto da Flavio Insinna, uno dei programmi del Prime time maggiormente seguiti dal pubblico italiano.

Bella, spiritosa, dal sorriso contagioso, Samira ha guadagnato uno stuolo di fan e di follower anche sui social. Il suo profilo di Instagram vanta ben 138 mila seguaci, tutti sempre attenti ed aggiornati sulle attività della modella di origini africane e felici di apprezzarne le qualità estetiche.

Super sexy prima de L’Eredità: Samira Lui e le sue gambe chilometriche

Ovviamente ciò che balza agli occhi di tutti è la bellezza incredibile di Samira Lui. Una ragazza di 1 metro e 80, dai lineamenti perfetti e dal fisico mozzafiato. Chiare sono le origini esotiche della ragazza nata nel 1998, visto che è una friulana doc ma suo padre è senegalese e la stessa Samira porta i tratti somatici del paese centro-africano.

Bellezza particolare e molto attraente quella di Samira Lui. Come sottolineato dalle molteplici foto e scatti che la donna pubblica sul suo profilo Instagram. Uno degli ultimi post ha ottenuto numerosissimi commenti e like, per via di un abbigliamento davvero molto provocante.

Samira è stata immortalata fuori dagli studi Dear di Roma Nomentana, dove registra quotidianamente le puntate de L’Eredità. Pose accattivanti per la Lui, che ha scelto di indossare una camicetta bianca quasi trasparente e soprattutto una mini-gonna color fucsia che lascia intravedere le sue splendide e chilometriche gambe.

Davvero una visione mozzafiato per i tanti fan di Samira Lui, che di certo non passa inosservata visto il suo fisico da modella che l’ha certamente aiutata nel percorso di carriera, sia come indossatrice e promoter, poi come showgirl in TV.

Da sottolineare però come le bellissima Samira sia anche una ragazza intraprendente. La italo-senegalese ha infatti partecipato a Tale e Quale Show mettendosi in gioco con il canto e con le imitazioni, facendo intendere di essere pronta a lanciarsi in numerose prove artistiche.