Penalizzazione: ora rischia il Napoli, in arrivo nuovi atti

Dopo le vicende legate alla Juventus, ora anche il Napoli potrebbe rischiare: cosa succederà ora in casa partenopea?

Non finiscono più i problemi in Serie A legati alle plusvalenze e non solo. Nelle ultime ore ha tenuto banco il ricorso in casa Juventus dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti in classifica ai bianconeri. Ora la Corte Federale dovrà riesaminare questa vicenda legate alle plusvalenze messa in atto dalla dirigenza torinese. Altri club potrebbero tornare protagonisti in negativo con nuovi procedimenti in vista nei prossimi mesi.

Il Napoli sarebbe finito nell’occhio del ciclone. Il club partenopeo, sempre apprezzato per un mercato oculato, potrebbe rischiare tanto come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Al momento c’è tanta delusione all’interno dello spogliatoio azzurro dopo la mancata semifinale di Champions League. L’obiettivo primario resta lo Scudetto, che sarebbe davvero ad un passo. Già da settimane sono esplosi i festeggiamenti in città, ma con il +15 ai bianconeri tutto potrebbe cambiare. Al Napoli mancano circa 10 punti per il sogno aritmetico, ma dovrà subito tornare alla vittoria a partire dall’ostica trasferta di Torino, proprio contro la Juventus.

Napoli, ora rischiano anche i partenopei: la vicenda

Una voglia di primeggiare per programmare subito la prossima stagione anticipando le big d’Italia e d’Europa. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato uno degli artefici dei successi in casa azzurra con una gestione sempre molto oculata tra acquisti e cessioni.

Già nello scorso 12 aprile la Procura ha optato per una perquisizione, effettuato dalla Guardia di Finanza, nella sede del Turris per ottenere l’intera documentazione del contratto del difensore Claudio Manzi. Quest’ultimo è stato uno dei quattro calciatori che è rientrato nell’affare Osimhen con il Lille. In passato il procedimento ha portato all’assoluzione nei due gradi di giudizi anche del presidente De Laurentiis. Vista la questione intorno alla Juventus, nessuno può dormire sogni tranquilli al momento.

La Procura di Napoli ha chiesto anche un supplemento di sei mesi proprio per quanto riguarda il colpo Osimhen, arrivato dal Lille, con l’inserimento di quattro calciatori, tra cui giovani talenti non sono mai andati in Francia. Una situazione da monitorare attentamente con un possibile colpo di scena in poco tempo. Il Napoli potrebbe rischiare davvero tanto dopo gli ultimi accertamenti della Procura federale. Al momento tutto tace con tutta la vicenda incentrata sulle dinamiche di casa bianconera, che è tornata a gioire con il +15 ridato in classifica. Da Bologna a Bergamo passando per Genova, Modena ed Udine: le Procure di mezza Italia stanno indagando dopo l’inchiesta Prisma partita inizialmente da Torino. E in arrivo possibili nuovi atti per smuovere ancora una volta la classifica di Serie A.