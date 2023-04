Addio Juve: sarà al Napoli l’anno prossimo

Sgarbo del Napoli alla Juventus: sfuma così l’obiettivo principale del club bianconero in vista della prossima stagione.

La stagione ancora non è finita ma la Juventus sta già pensando al futuro. Nonostante ci sia ancora molto in ballo quest’anno, oltre ad essere ancora in lotta per un posto Champions rimangono vive anche altre competizioni e, l’obiettivo della Vecchia Signora è quello di tornare protagonista in Italia e in giro per il continente.

La lotta per il titolo non ha praticamente mai visto i bianconeri partecipare. Stesso discorso anche per l’Europa che conta: l’eliminazione dalla fase a gironi pesa e il club bianconero si è già messo alla ricerca della svolta.

Per ottenerla, però, la Juve dovrà cambiare e dovrà farlo ad ampio raggio. Dai calciatori fino a mister Massimiliano Allegri passando per i piani alti del club, in molti rischiano il posto. Per questo è necessario avere una lunga lista di nomi validi ad occupare i ruoli che da qui a breve diventeranno vacanti.

Beffa Juventus: ha detto sì al Napoli

Tuttavia, è già arrivata la prima brutta notizia per la Juventus che rischia fortemente di vedere sfumare già il primo obiettivo. Questo è uno dei motivi per cui è fondamentale muoversi per tempo: in caso di obiettivo sfumato, il club può subito mettersi all’opera cercando altro.

Chi rischia di beffare la Vecchia Signora è proprio il Napoli prossimo vincitore dello scudetto. Salvo incredibili capitomboli sportivi, la squadra di Luciano Spalletti sembra ormai più che lanciata verso il suo terzo tricolore. Uno dei principali protagonisti di questa cavalcata è il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli. Il ds partenopeo ha fatto autentiche magie la scorsa estate ed ha portato nel club calciatori di livello come Kim e Kvaratskhelia.

Si è parlato molto di un suo addio alla terra partenopea ma stando a quanto emerso sulla Gazzetta dello Sport, sembra tutto pronto per la sua permanenza. Giuntoli rimarrà al Napoli per almeno un altro anno. Niente paura, la Juventus è già pronto un altro nome per sostituire Federico Cherubini. Il DS uscente potrebbe quindi fare spazio a Frederic Massara, un altro nome spesso accostato ai colori bianconeri in quest’ultimo periodo.

Insomma, chiunque sarà il prossimo direttore sportivo della Juventus, avrà il compito di allestire una squadra all’altezza della prima posizione. Durante il prossimo calciomercato in molti andranno via e ci sarà perciò tanto lavoro da fare in estate.