Assalto deciso: ecco Belotti, nuovo colpo a zero in Serie A

Andrea Belotti, arrivato nella capitale la scorsa estate, può già salutare la Roma al termine della stagione.

Il calciatore è arrivato a parametro zero vista la scadenza del contratto con il Torino, ma le sue prestazioni non hanno convinto tecnico e società. In 34 partite disputate tra campionato e coppe, infatti, sono solo quattro le reti messe a segno dall’ex attaccante granata, di cui nessuna in Serie A. Proprio per questo la società giallorossa pare decisa a privarsene in estate, nonostante la partenza oramai certa di Tammy Abraham, che sembra destinato a tornare in Inghilterra.

Un club nello specifico della Serie A segue da tempo il calciatore e potrebbe presto presentare un’offerta. La Roma attende, consapevole che difficilmente il ‘Gallo’ resterà ancora nella Capitale.

Sul centravanti hanno messo gli occhi diverse squadre nostrane, ma al momento la società più interessata sembra essere la Fiorentina di Rocco Commisso, visto anche il gradimento da parte del tecnico Vincenzo Italiano. La società viola, infatti, sta pensando di cedere Luka Jovic, che non sta rispettando le aspettative.

Possibile addio per Jovic, la Fiorentina ha deciso: assalto a Belotti

L’ex attaccante del Real Madrid, infatti, ha realizzato solamente undici reti e fornito due assist in 39 partite disputate tra campionato e coppe, e questo non rende la dirigenza soddisfatta. Il maggiore ostacolo per cederlo è la percentuale da corrispondere ai merengues, che ammonta al 50%. In caso di eventuale addio di Jovic il club gigliato piomberebbe con decisione su Andrea Belotti, che pare affascinato dall’idea di approdare nel capoluogo toscano. Andrea ha intenzione di tornare a sentirsi importante, e la Fiorentina può rappresentare la giusta occasione.

Vincenzo Italiano stima e non poco l’ex bomber del Torino, con la società pronta a fare tutto il possibile per accontentarlo. Con il possibile addio di Tammy Abraham, quindi, la società giallorossa è pronta a cedere anche Belotti per cercare di regalare allo special one rinforzi importanti per la prossima stagione, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con la Fiorentina pronta a regalare alla piazza Andrea Belotti per la stagione che verrà. L’avventura del numero undici in giallorosso sembra essere giunta alla conclusione dopo solo un anno dal suo arrivo. La Roma è pronta a rivoluzionare il reparto offensivo che al momento vede in bilico Abraham, Belotti e la stella Paulo Dybala. C’è aria di rivoluzione in casa giallorossa.