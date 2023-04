Dani Alves la combina grossa anche in carcere: polizia furiosa

Il carattere di Dani Alves non riesce a diventare meno effervescente nemmeno in una situazione di reclusione come il carcere: ecco perché

Il leggendario terzino brasiliano Dani Alves è finito di recente ‘sulla bocca di tutti’ a causa di un caso di cronaca veramente negativo. Il giocatore, ex stella di Juventus e Barcellona, è stato incriminato per stupro e per questo motivo è finito in carcere. Questa notizia è apparsa come un vero shock per molti tifosi e anche compagni di squadra, ma Dani è sempre al centro delle polemiche. Da parte di questi, probabilmente, il termine più corretto è delusione, c’è davvero grande delusione. Nessuno si sarebbe aspettato mai aspettato un epilogo del genere. Il giocatore ora dovrà pagare, e non poco.

Il fattaccio che si è consumato in una discoteca lo ha legittimamente messo nei guai. Le autorità sono intervenute dopo diverso tempo, con grande sgomento per le figure più vicine al giocatore. Questo recente fatto di cronaca lo ha messo ulteriormente nei guai. Il suo carattere sempre energico ma “giocherellone” al tempo stesso ha ben poco a che vedere con l’accaduto. Questa vicenda è gravissima ed anche per questo i suoi ex club, ma anche suoi ex compagni di squadra, hanno preferito non commentare.

I media esteri parlano dell’ennesimo problema per l’ex terzino del Barça. Un avvertimento che, se fosse realmente così, potrebbe non fare altro che aggravare la sua situazione. Molto più di quanto non lo sia già. Il guaio in questione per molti tifosi potrebbe sembrare quasi ironico, o tragicomico per meglio dire Si tratta di un fatto grave, che non dovrebbe accadere e che non fa altro che rendere ancora più aspra una vicenda già di suo molto complicata.

Dani Alves festeggia in cella: guai serissimi

A quanto pare l’ex blaugrana ha voluto festeggiare il Carnevale dietro le sbarre. Suscitando ovviamente le attenzioni e le conseguenti ire delle guardie, che non hanno apprezzato e non gliel’hanno fatta passare liscia. Questo episodio potrebbe portare ad un prolungamento della pena, e gli inquirenti sono in attesa di nuove importanti prove con il calciatore protagonista anche in carcere.

Tutto è cominciato durante il periodo del Carnevale e secondo quanto riporta La Vanguardia il giocatore ha esagerato, nonostante gli avvisi delle guardie. Una vicenda destinata a far discutere, e molto.

Le accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti sono solamente uno dei tanti guai che lo attendono. Nonostante lui abbia provato a difendersi parlando di rapporto consensuale questo potrebbe non bastare. Servirà ben altro per renderlo libero, e non è detto che ciò succederà a breve. La burocrazia esiste anche all’estero, e raramente perdona o concede sconti.