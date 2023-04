Blitz improvviso, c’è l’annuncio: firma Dzeko

Blitz improvviso e arriva l’annuncio sul futuro del calciatore: c’è la firma per Edin Dzeko, ecco cosa è successo.

L’attaccante bosniaco ex Roma Edin Dzeko è al centro di tantissime voci di mercato ed il suo futuro è sempre più centrale in casa Inter. Nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio relativo al futuro del calciatore.

Blitz improvviso: arriva la firma di Dzeko – Foto: Ansa (CalciomercatoWeb.it)La semifinale di Champions League raggiunta riporta, almeno per il momento, uno stato di apparente calma in casa Inter. I nerazzurri, la cui stagione sta vivendo di picchi sia in positivo che in negativo, possono tornare a sorridere e a sognare in grande in una competizione che non li vedeva così tanto protagonisti dai tempi del Triplete, ma non cancella tutte le perplessità nate in seguito ai tanti passi falsi in Serie A.

Oltre al campo un tema caldo dalle parti di Appiano Gentile è anche il futuro di alcuni giocatori, da questi infatti dipenderà parte del domani del club: tra questi anche Edin Dzeko. L’ex attaccante della Roma sta vivendo una stagione importante all’interno della quale è riuscito abilmente a sopperire all’assenza prolungata di Romelu Lukaku. Nonostante la carta d’identità reciti 37 anni Dzeko non sembra assolutamente risentire dell’età e anzi sembra invece pronto a continuare ancora per qualche stagione.

Dzeko, quale sarà il suo futuro: l’ex allenatore non ha dubbi

In tanti si chiedono cosa accadrà al calciatore, il cui contratto è in scadenza. L’Inter ha evidenziato problemi netti in attacco e la società sta ragionando sul da farsi, su Dzeko ma anche su Correa e Lukaku. A tal proposito arrivano parole molto importanti da parte di un ex allenatore dell’attaccante bosniaco: Nuno Campos.

Il portoghese ex vice di Fonseca ai tempi della Roma ha avuto modo di collaborare per diversi mesi con Dzeko e nel corso del suo intervento su Tv Play ha parlato del futuro dell’ex giallorosso. Campos ha ‘consigliato’ all’Inter di procedere con il rinnovo del bosniaco, soprattutto perchè il numero 9 ha una mentalità vincente, abbastanza da permettergli di proseguire con la sua carriera ancora per qualche anno, sempre ovviamente mantenendo alto il livello del proprio gioco.

Dzeko, che al momento non sta di certo vivendo il suo miglior momento di forma, ha più volte ribadito come la sua intenzione sia di rimanere in nerazzurro, ma questa sua speranza, al momento, si scontra con l’intenzione della società di abbassare il suo attuale a stipendio a poco più di 3 milioni e di offrire un contrattuale annuale con eventuale opzione per il secondo anno. Al momento dunque non sembrano esserci concreti passi avanti su questo argomento ma è lecito attendersi nelle prossime settimane novità importanti sul futuro di Dzeko.