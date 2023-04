Trio di fenomeni assoluti: riconoscete i 3 campioni?

In questa foto ci sono tre fenomeni assoluti, tre campioni che hanno fatto la storia del calcio e che continuano a farla ancora oggi: riesci a riconoscerli tutti?

Hai mai pensato di creare il calciatore perfetto? Se avessi l’opportunità di diventare per un giorno un novello dottor Frankenstein, chi sceglieresti per assemblare il giocatore ideale? Noi ci abbiamo provato, mettendo insieme tre fenomeni assoluti in grado di fare la differenza non solo per una stagione, ma per anni e anni, se non per decenni, capaci di entrare a suon di gol e prodezze magistrale nel cuore degli appassionati di tutto il mondo. Il risultato? Puoi vederlo con i tuoi occhi!

Tre fuoriclasse in uno, per formare un giocatore divino, in grado di fare la differenza, potenzialmente, sui campi di tutto il mondo. Ma riesci a riconoscere i tre “originali” da cui è composta la nostra “creatura”? Proviamo ad arrivarci insieme, attraverso una serie di indizi.

Innanzitutto, quali caratteristiche dovrebbe avere il calciatore perfetto? Nel calcio di oggi, non potrebbe fare a meno di una forza fisica straripante. Dovrebbe essere atletico, agile, rapido nei movimenti ma anche capace di scatti improvvisi e fulminanti. Ovviamente non gli dovrebbe mancare una tecnica sopraffina, oggi merce sempre più rara. Ma dovrebbe anche essere forte di testa e in grado di fare la differenza sui calci piazzati. Oltre ad avere, ovviamente, freddezza e senso del gol. Tutte caratteristiche che abbonando in questi tre calciatori, in grado di rasentare anche da soli la perfezione.

Il calciatore perfetto? Ecco un mix inarrestabile

Scoprire i tre nomi in questione non è impossibile. Il primo, e lo si può evincere anche dalla casacca che indossa, è anzi quasi scontato. Si tratta di un fuoriclasse portoghese, forse il più forte di tutti i tempi per quanto riguarda il calcio lusitano. Di certo, il più completo in assoluto: Cristiano Ronaldo. Anche se oggi è andato a “svernare” in un campionato di livello più basso, CR7 resta comunque CR7, probabilmente il calciatore più completo in assoluto dai tempi di Pelè.

Per riconoscere gli altri due dobbiamo focalizzarci sui dettagli. Ad esempio sulla testa, con quella capigliatura che, nel calcio di oggi, appartiene solo a un vero fenomeno. Per certi versi, l’erede di Ronaldo, almeno nella maniacalità e nella voglia straripante di vincere e superare i propri limiti. Lo hai riconosciuto? Si tratta ovviamente di Kylian Mbappé.

Resta da comprendere chi sia il terzo, il calciatore che dona gli occhi al nostro attaccante perfetto. Tra i tre, è quello dotato di maggiore tecnica, di estro, di fantasia, di quel talento che avvicina un atleta al genio d’artista. Per molti il calciatore più forte di tutti i tempi, per tutti uno dei primi cinque, se non dei primi te. Un fuoriclasse argentino con in bacheca un Mondiale conquistato da poco. Per comporre il calciatore perfetto, lui non poteva proprio mancare: stiamo parlando di Leo Messi.